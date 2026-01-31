Başkan Özlü sanayicileri dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Özlü sanayicileri dinledi

Başkan Özlü sanayicileri dinledi
31.01.2026 09:46  Güncelleme: 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği toplantıda, Gümüşova OSB’deki sanayi kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Faruk Özlü, üretim ve ihracat yapan işletmelerin rekabet gücünü korumanın önemli bir öncelik olduğunu belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gümüşova OSB faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelen Başkan Faruk Özlü, üretim ve ihracat yapan işletmelerin rekabet gücünü korumanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık ile Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden de katıldı. Toplantıda, sanayicilerin karşılaştığı altyapı ve hizmetlere ilişkin çeşitli konular ele alındı. Özellikle atıksu ve içme suyu başta olmak üzere sanayi bölgelerinin ihtiyaçları, mevcut yatırımların durumu ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Sanayi kuruluşlarının üretim süreçlerini etkileyen hususlar toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Sanayicilerin taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Özlü, üretim ve ihracat yapan işletmelerin rekabet gücünü korumanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımların atılacağını belirten Özlü, sanayicilerin daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından iyi niyet temennileriyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Sanayi Kuruluşları, Yerel Yönetim, Faruk Özlü, İhracat, Ekonomi, Düzce, Yerel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özlü sanayicileri dinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım
Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

10:10
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
10:04
Fenerbahçeli Fred’e sürpriz talip
Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 10:24:01. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Özlü sanayicileri dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.