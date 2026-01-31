Başkan Özlü sanayicileri dinledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gümüşova OSB faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelen Başkan Faruk Özlü, üretim ve ihracat yapan işletmelerin rekabet gücünü korumanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık ile Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden de katıldı. Toplantıda, sanayicilerin karşılaştığı altyapı ve hizmetlere ilişkin çeşitli konular ele alındı. Özellikle atıksu ve içme suyu başta olmak üzere sanayi bölgelerinin ihtiyaçları, mevcut yatırımların durumu ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Sanayi kuruluşlarının üretim süreçlerini etkileyen hususlar toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Sanayicilerin taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Özlü, üretim ve ihracat yapan işletmelerin rekabet gücünü korumanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımların atılacağını belirten Özlü, sanayicilerin daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından iyi niyet temennileriyle sona erdi. - DÜZCE