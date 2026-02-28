Düzce'de Şap Aşılama Kampanyası Başladı - Son Dakika
Düzce'de Şap Aşılama Kampanyası Başladı

Düzce\'de Şap Aşılama Kampanyası Başladı
28.02.2026 09:54
Düzce'de büyükbaş hayvanlar için şap aşısı kampanyası start aldı, 52 bin hayvan aşılanacak.

Düzce'de hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve hayvansal üretimde verim kayıplarının azaltılması amacıyla ilkbahar şap aşılama kampanyası başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen program kapsamında il genelinde büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmaları gerçekleştirilecek. Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "Bakanlığımız tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı doğrultusunda Düzce Merkez ve 7 ilçemizde 16 Şubat – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik gerçekleştirilecek İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası başlamıştır. 2 aylık yaşın üzerindeki tüm sığır ve manda cinsi hayvanlar aşılanacak olup, Kurban Bayramı öncesi hayvan sağlığının güvence altına alınması hedeflenmektedir" dedi.

Şap hastalığı; tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, hızlı yayılma özelliğine sahip bulaşıcı ve viral bir hastalık olup, hayvanlarda verim kayıplarına neden olarak yetiştiricileri ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle büyükbaş hayvanların yıl içerisinde iki dönem halinde aşılanması büyük önem taşımaktadır. Hayvancılıktan beklenen verimin sürdürülebilir şekilde sağlanabilmesi için bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi gerekmektedir.

Yetiştiricilerin, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruları takip ederek aşılama çalışmalarına destek vermesi gerektiği vurgulanırken, şap aşısı yapılmayan büyükbaş hayvanlara nakil izni verilmeyeceği, buzağı desteklemelerinden yararlanabilmek için aşılama şartının aranacağı ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetiştiricilere ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulanacağı bildirildi.

2026 yılı programı kapsamında Düzce genelinde toplam 52 bin 170 adet büyükbaş hayvanın aşılanması ve yaklaşık 18 bin buzağının küpelenerek kayıt altına alınması planlanıyor. - DÜZCE

Yerel Haberler, Çiftçilik, Düzce

Son Dakika Yerel Düzce'de Şap Aşılama Kampanyası Başladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
