Düzce'de Şoförler Günü'nde Duygulandıran Sürpriz - Son Dakika
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Düzce'de Şoförler Günü'nde Duygulandıran Sürpriz

Düzce\'de Şoförler Günü\'nde Duygulandıran Sürpriz

Düzce'de 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nde toplu taşıma şoförlerine yolcular tarafından beyaz ve kırmızı güllerle yapılan sürpriz etkinlik, şoförleri mutlu etti. Şoförler, bu jest karşısında duygusal anlar yaşadı.

30.11.2024 11:09  Güncelleme: 11:15
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Dünya Şoförler Günü'nde Düzce Ulaşıma bağlı toplu taşıma şoförlerine sürpriz bir etkinlik düzenlendi. Yolcular, şoförlere beyaz ve kırmızı güller vererek, günlerini kutladı. Şoförler, bu jest karşısında hem şaşırdı hem de mutluluk yaşadı.

Düzce'de 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nde, kent içi toplu ulaşım araçlarının şoförlerine özel bir sürpriz hazırlandı. Düzce Ulaşım A.Ş.'ye bağlı toplu taşıma şoförleri için, Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından bir organizasyon düzenlendi. Yolcuların kendilerine sunduğu beyaz ve kırmızı güllerle karşılaşan şoförler, 'Şoförler Günü'nüz kutlu olsun' sözleriyle mutlu bir sürpriz yaşadı. Bu jest karşısında şoförler, mutlu olduklarını belirttiler.

Şoför Bedriye Çelebi, "Çok mutluyum, gurur duydum. Hoşuma gitti çok. Yolculardan çok güzel tepkiler alıyorum. 'Sizinle gurur duyuyoruz' diyorlar. İşimi de çok severek yapıyorum. Tüm bayanlara tavsiye ederim. Çok zevkli ve keyifli. Ben çok memnunum" dedi.

Ferahnur Arslan ise, "Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Çok sürpriz oldu. Duygulandım, değerli hissettim. Yolculardan da çok güzel tepkiler alıyorum" şeklinde duygularını paylaştı.

Süleyman Gülaçtı, "Çok iyi oldu bence. Şoförler her zaman vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için var. Heyecanlandım, beklemiyordum böyle bir sürpriz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Şoförler Günü'nde Duygulandıran Sürpriz - Son Dakika

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