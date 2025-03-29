Düzce\'de Trafik Uyarısı: Tırpanlı Maskeli Adam

100 Karayolu Düzce kesiminde kıyafetli maskeli ve elinde tırpanıyla vatandaştan trafik kurallarına uyun uyarısı geldi. D-100 Karayolu üzerinde boynuna astığı pankart ile sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarı yapan Resul Gür'e sürücüler, yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Sürenin uzun olmasını fırsat bilen birçok İstanbullu da bayramı memleketlerinde aileleriyle ve yakınlarıyla geçirmek üzere yola çıktı. Ancak karayollarında yoğunluk nedeniyle yaşanan kazalarda insanların hayatlarını kaybetmemeleri ve bayramın zehir olmaması için Düzceli Motorlu Kurye Resul Gür, harekete geçti. Üzerine giydiği kostüm, taktığı maske ve eline aldığı tırpan ile D-100 Karayolu Düzce kesimi Hal Kavşağı mevkiinde ışıklarda bekleyerek kırmızı ışıkta araç sürücülerine "Kurallara uyun" çağrısı yaptı.

Boynuna da sürücülerin kurallara uyması konusunda uyarı da bulunan Resul Gür, "Bayram tatilinin uzun olması nedeniyle birçok vatandaşımız aileleri ile bayram geçirmesi için araçları ile memleketlerine gidiyor. Ancak bir an önce memleketlerine ulaşmak için başta hız olmak üzere birçok kural ihlali yapıyorlar. Bu nedenle de kazalar meydana geliyor. Bizde her yıl yaptığımız gibi bu sene de D-100 Karayolu üzerinde sürücülere uyarılarda bulunduk. Onların kurallara uyması ve yavaş gitmeleri konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Sağ olsun sürücülerde bizi anlayışla karşıladılar" dedi.

Bazı sürücüler ise kıyafetler içinde gördükleri Resul Gür'e araçlarından teşekkür ettiler. - DÜZCE