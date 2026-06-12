Düzce'de Türk Mutfağı Yarışması - Son Dakika
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Düzce'de Türk Mutfağı Yarışması

Düzce\'de Türk Mutfağı Yarışması
12.06.2026 10:03
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Düzce Halk Eğitimi Merkezi, geleneksel yemeklerin yarıştığı etkinlik düzenledi. Hayrunisa Arslan birinci oldu.

DÜZCE (İHA) – Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Yemek Yarışması'nda geleneksel lezzetler yarıştı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Halk Eğitimi Merkezi tarafından Türk Mutfağı Yemek Yarışması düzenlendi. Düzce Üniversitesi Gastronomi Bölümü akademisyenlerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hayrunisa Arslan, hazırladığı Mutancana yemeğiyle birinci oldu. Havva Yeşildağ Ballı Mahmudiye ile ikinci, Elif Dilmen ise Çökertme Kebabı ile üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer tarafından takdim edildi. Etkinlikte, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin tanıtılması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amaçlanırken, yarışmacılar hazırladıkları yöresel yemeklerle jüri üyelerinin beğenisini kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Türk Mutfağı Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Koray Yeşilmen Koray Yeşilmen:
    güzel şey. Türk mutfağı önemli. Ama kimin cebine girdi para. Sponsorlar kimdi. Ödülün değeri ne. Bütçe nereden geldi. Böyle sorular sorulması lazım. 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Onurlu Hüseyin Onurlu:
    abi bu yarışmada jüri kim seçmiş acaba tarafsız mı yoksa torpil mi var bi araştırması lazım bence adil bi şekilde yapılmışsa tamam ama zaten her yerde arası kirli olur böyle işlerin herkes eşit mi ele alındı merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Erhan Poyraz Erhan Poyraz:
    güzel bir etkinlik olmuş gerçekten böyle geleneksel değerlerimizi yaşatmak çok önemli zamanımızda herkes fast food yiyo da böyle yarışmalar sayesinde ecdadımızın lezzetleri unutulmuyo mutancana da çok güzel bir yemek hayrunisa hanıma tebrikler 0 0 Yanıtla
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