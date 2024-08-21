Düzce'de Türkiye'nin En Büyük Entegre Tesisi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Düzce'de Türkiye'nin En Büyük Entegre Tesisi İnşaatı Devam Ediyor

Düzce\'de Türkiye\'nin En Büyük Entegre Tesisi İnşaatı Devam Ediyor

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gümüşova OSB'de inşaatı devam eden tesisin sahibi Faruk Kayar ile bir araya geldi. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın beşinci en büyük tesisinde çalışmalar hızla ilerliyor.

21.08.2024 17:07  Güncelleme: 17:08
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Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gümüşova OSB'de inşaatı devam eden tesisin sahibi Faruk Kayar ile bir araya geldi. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın beşinci en büyük tesisinde çalışmalar hızla ilerliyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün belediye başkanlığının ilk döneminde önemli girişimler yaparak yatırımın Düzce'ye yapılması konusunda büyük çaba sarf ettiği et üretim tesisinde çalışmalar devam ediyor. Yatırım çalışmalarını yakından takip eden Başkan Özlü, Vali Selçuk Aslan ile birlikte Fabrika Sahibi Faruk Kayar, kardeşi Tarık Kayar ile inşaatı yürüten firma sahibi Refik Gökcek ile bir araya geldi. Toplantıya Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi ve Düzce OSB Müdürü Aylin Özdemir Keleş de katıldı.

Gümüşova OSB'de 200 dönüm arazi üzerinde inşa edilen fabrika 200 bin metrekarelik kapalı tesisi ile Türkiye'nin en büyük entegre tesisi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Avrupa'da üçüncü, dünyada beşinci büyük entegre tesis olarak kayıtlara geçen fabrika faaliyete geçtiğinde binlerce kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

"Böyle bir tesisi kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz"

Fabrika yapım aşamaları hakkında Kayar'dan bilgi alan Başkan Özlü, Düzce'nin yatırım, üretim ve istihdam üssü olması için gayret göstermeye devam edeceklerini belirterek, "Düzce'mize böyle büyük bir tesisi kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Şehrimizin ticaret hacmine büyük bir katkı sağlayacak. Bu konuda her türlü desteği gösteren Valimize, kurum temsilcilerimize ve yatırım sahibi değerli kardeşim Faruk Kayar'a teşekkür ediyorum. Biz devlet olarak yatırımcı kardeşimizin arkasındayız, ne gerekiyorsa yaparız. Şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"Bizi ikna etti Düzce'de karar kıldık"

Fabrika yatırımı hakkında detaylı bilgiler paylaşan Faruk Kayar, yatırımın Düzce'ye yapılması konusunda en büyük desteği Başkan Özlü'den aldıklarını iade ederek "ilk yatırım yapmak istediğimiz yer Balıkesir idi. Bakanımız, başkanımız bizi Düzce konusunda ikna etti. Burası iki büyükşehire de yakınlığı bakımından avantajlı bir yer. Bu fabrika Avrupa'nın en büyüğü diyebiliriz, dünyada ilk 5 içerisinde. Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Selçuk Aslan, Faruk Özlü, Türkiye, Ekonomi, OSB, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Türkiye'nin En Büyük Entegre Tesisi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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