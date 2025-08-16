Düzce'de Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi - Son Dakika
Düzce'de Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi

16.08.2025 11:35
Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, Sertoğlu Camii ve Konuralp Kız Kur'an Kursu'nda yaz Kur'an kursu kapanış programına katılarak Kur'an eğitiminin önemini vurguladı. Aydın, kursların çocuklara dini eğitim alma fırsatı sunduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti ve gençlerin milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin toplumsal huzura katkıda bulunacağına dikkat çekti.

Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, Sertoğlu Camii ve Konuralp Kız Kur'an Kursu'nda düzenlenen yaz Kur'an kursu kapanış programında öğrencilerle bir araya gelerek Kur'an eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde bulunan Sertoğlu Camii ve Konuralp Kız Kur'an Kursu'nda düzenlenen yaz Kur'an kursu kapanış programına katıldı. Programda kurs öğrencileriyle bir araya gelen İl Müftüsü Aydın, Kur'an-ı Kerim eğitiminin önemine vurgu yaptı. Konuşmasında yaz Kur'an kurslarının çocukların dini eğitim alması açısından büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Müftü Aydın, kurslara emek veren öğreticilere, ailelere ve öğrencilere teşekkür etti. Ayrıca, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin toplumsal huzura katkı sağlayacağını belirtti. Kapanış programına İl Müftü Yardımcısı Mustafa Sarıgüzel, Şube Müdürü Erkan Adalan, kurs öğreticileri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dua sunumları gerçekleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osman Aydın, Konuralp, Yerel, Müftü, Aydın, Son Dakika

