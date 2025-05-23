Düzce\'de Yeni Acil Sağlık İstasyonu Hizmete Girdi

DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından Kazukoğlu Mahallesinde yaptırılan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) düzenlenen törenle hizmete girdi.

Düzce'de sağlık yatırımları devam ediyor. Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından ihtiyaç olarak belirlenen noktalara ASHİ yapımı sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Kavukoğlu Mahallesine yapılan merkez düzenlenen törenle açıldı.

Törene katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, artan nüfusla sağlık ve eğitim alanında ihtiyaçların ortaya çıktığını belirterek "Bugünkü sağlık tesisimiz oldukça anlamlı. Çünkü özellikle acil sağlık hizmetlerinden saniyelerle yarışılıyor. Yatay şehirleşen ilimizde bizde acil sağlık istasyonlarını ihtiyaç duyulan noktalara yapıyoruz" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilin tüm eksiklerinin tamamlanacağını belirterek "Bunun için mücadele ediyoruz. Hizmetin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'nin hızla büyüdüğünü işaret ederek "1999 yılında yaşanan depremlerin ardından Bolu'dan ayrılan ve il olan Düzce'miz hızla büyüyor, buda daha çok sağlık tesisi, daha çok eğitim tesisi demek. Devletimizin desteği ile her ay bir tesisimizin müjdesini veriyoruz, ya temelini atıyoruz yada açıyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, ASHİ'nin mahalle sakinlerine ve Düzce'ye hayırlı olmasını diledi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise Düzce'nin Acil Sağlık Hizmetleri alanında onuncu sırada olduğunu belirterek yeni temel atma ve açılışların olacağının müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından ise dualarla ASHİ açılışı yapıldı. - DÜZCE