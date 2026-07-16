Düzce\'de Yurt Kapasitesi Dolu

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan uyarıda "Düzce Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek yaz okulları kapsamında yaşanan yoğun başvurular nedeniyle Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı tüm erkek öğrenci yurtlarımızın yatak kapasitesi dolmuştur" denildi.

Düzce Üniversitesi eğitim gören ve yaz okuluna gelecek öğrenciler için Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü yatak kapasitesinin dolduğu açıklamasında bulunda. Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Değerli öğrencilerimiz, ilimizde Düzce Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek yaz okulları kapsamında yaşanan yoğun başvurular nedeniyle Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı tüm erkek öğrenci yurtlarımızın yatak kapasitesi dolmuştur. Bu nedenle, şehir dışından yaz okulu için Düzce'ye gelecek erkek öğrencilerimiz için yurt yerleştirmesi yapılamayacaktır. Düzce Üniversitesi yaz okuluna gelecek tüm öğrencilerimize önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE