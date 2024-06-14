Düzce'deki depremde hasar gören cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
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Yerel

Düzce'deki depremde hasar gören cami yeniden ibadete açıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Sarıdere köyü camisi, bugün yeniden ibadete açıldı. Vali Selçuk Aslan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, depremde hasar gören 25 camiden biri olan caminin, millet ve devlet işbirliğiyle yeniden yapıldığını belirtti. Açılış kurdelesi çocuklar tarafından kesildi ve camide ilk cuma namazı kılındı.

14.06.2024 16:26
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören cami, bugün ibadete açıldı.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde kolon ve kirişlerinde hasar oluştuğu için ibadete kapatılan ve yıkılan Sarıdere köyü camisi, bugün yeniden ibadete açıldı.

Caminin açılış töreninde konuşan Vali Selçuk Aslan, depremde 25 caminin hasar gördüğünü ifade ederek, "Milletimizin ve devletimizin işbirliğiyle camimiz yapılarak yeniden ibadete açıldı" dedi.

Konuşmalarında ardından yapılan dua ile ibadete açılan caminin açılış kurdelesini de çocuklar kesti. Açılışın ardından depremde yıkılan ve yeniden yapılan camide ilk cuma namazı kılındı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'deki depremde hasar gören cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

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