Düzce'deki depremde hasar gören cami yeniden ibadete açıldı

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören cami, bugün ibadete açıldı.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde kolon ve kirişlerinde hasar oluştuğu için ibadete kapatılan ve yıkılan Sarıdere köyü camisi, bugün yeniden ibadete açıldı.

Caminin açılış töreninde konuşan Vali Selçuk Aslan, depremde 25 caminin hasar gördüğünü ifade ederek, "Milletimizin ve devletimizin işbirliğiyle camimiz yapılarak yeniden ibadete açıldı" dedi.

Konuşmalarında ardından yapılan dua ile ibadete açılan caminin açılış kurdelesini de çocuklar kesti. Açılışın ardından depremde yıkılan ve yeniden yapılan camide ilk cuma namazı kılındı. - DÜZCE