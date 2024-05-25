Düzce'deki üniversite öğrencileri miniklere oyun arkadaşı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'deki üniversite öğrencileri miniklere oyun arkadaşı oldu

Düzce\'deki üniversite öğrencileri miniklere oyun arkadaşı oldu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Raziye Begüm Sultan Yurdunda kalan öğrenciler, bir anaokulunda minik öğrencilere oyun arkadaşı oldu. Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, köy okulunda okuyan miniklerle bir araya gelerek birlikte eğlenceli bir gün geçirdi.

25.05.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Raziye Begüm Sultan Yurdunda kalan öğrenciler gittikleri bir anaokulunda minik öğrencilere oyun arkadaşı oldular.

Düzce'de yurtlarda kalan öğrenciler eğitim hayatlarının yanı sıra yaptıkları etkinliklerle de sosyalleşiyorlar. Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Gençlik ve Spor Bakanlığı Düzce yurtlarında kalan öğrenciler miniklerin sevgilisi oldular. Raziye Begüm Sultan Yurdunda ki kız öğrenciler köy okulunda okuyan minikle bir araya geldiler. Küçük öğrenciler, ablalarıyla oyun arkadaşı oldu. Büyük küçük herkesin çok eğlendiği bir gün oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Gençlik, Düzce, Spor, Etkinlikler, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'deki üniversite öğrencileri miniklere oyun arkadaşı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:31 Özel’den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP’nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak
09:27 Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300’ün üzerine çıktı Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı
08:39 Araç sahiplerine güzel haber Benzine gece yarısı 1 lira 38 kuruş indirim geldi Araç sahiplerine güzel haber! Benzine gece yarısı 1 lira 38 kuruş indirim geldi
02:27 Eve geldiğinde eşinin katledildiğini gördü Katil en yakınları çıktı Eve geldiğinde eşinin katledildiğini gördü! Katil en yakınları çıktı
00:23 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi
09:50 İstanbul Boğazı’nda “Osaka“ alarmı 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi İstanbul Boğazı'nda "Osaka" alarmı! 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
08:48 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi
08:39 Cem Yılmaz’a mahkemeden kötü haber 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek
08:30 Beşiktaş’a mı geliyor Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu Beşiktaş'a mı geliyor? Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu
07:48 Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı Durumu ağırlaşınca entübe edildi Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi
04:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı
23:13 Diyarbakır’da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı Diyarbakır'da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı
23:12 Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 10:33:04. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'deki üniversite öğrencileri miniklere oyun arkadaşı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement