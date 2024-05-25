Düzce\'deki üniversite öğrencileri miniklere oyun arkadaşı oldu

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DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Raziye Begüm Sultan Yurdunda kalan öğrenciler gittikleri bir anaokulunda minik öğrencilere oyun arkadaşı oldular.

Düzce'de yurtlarda kalan öğrenciler eğitim hayatlarının yanı sıra yaptıkları etkinliklerle de sosyalleşiyorlar. Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Gençlik ve Spor Bakanlığı Düzce yurtlarında kalan öğrenciler miniklerin sevgilisi oldular. Raziye Begüm Sultan Yurdunda ki kız öğrenciler köy okulunda okuyan minikle bir araya geldiler. Küçük öğrenciler, ablalarıyla oyun arkadaşı oldu. Büyük küçük herkesin çok eğlendiği bir gün oldu. - DÜZCE