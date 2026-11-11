Düzce depreminin üzerinden 27 yıl geçti ama yaşanan acılar hafızalardaki yerini koruyor

Düzce depreminin üzerinden 27 yıl geçerken, depremin en ağır etkilediği yerlerden olan Kaynaşlı ilçesinde yaşanan acılar hafızalardaki yerini koruyor. Depremin yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, ilçenin büyük acılara rağmen yeniden ayağa kalktığını belirtti.

12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce depreminin üzerinden 27 yıl geçerken, depremde ağır hasar gören Kaynaşlı ilçesinde yaşanan acılar bir kez daha hatırlandı. Depremin yaşandığı dönemde de belediye başkanlığı görevini yürüten Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, o günlerden bugüne ilçede yaşanan değişimi ve geleceğe yönelik yapılaşma hedeflerini anlattı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Altundal, ilçenin büyük bir yıkım yaşadığını ancak yeniden toparlanmayı başardığını belirterek, "Her şeyden önce 12 Kasım 1999 depreminde hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve uzun ömürler diliyorum. Tabii, 1999 yılında çok büyük bir acı yaşadık. Kaynaşlı'da insanlarımızı kaybettik. 545 insanımız yaralandı, bin 500'ün üzerinde yapı yerle bir oldu. Ama hamdolsun Kaynaşlı yeniden ayağa kalkmasını bildi ve başardı. Daha sağlıklı, daha güvenli yapılarla çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalktığımız kanaatindeyim. İnşallah bundan sonra da yapılaşma konusunda daha dikkatli olacağız. Çünkü Kaynaşlı'nın yaşadığı afetler yalnızca depremle sınırlı değil. Sel felaketleri de ilçemizin karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan biri. Bu nedenle hem sele hem de depreme karşı güvenli bir şehir oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

"İlçe statüsüne kavuşması önemli katkı sağladı"

Depremin ardından Düzce'nin il, Kaynaşlı'nın ise ilçe statüsüne kavuşmasının yeniden yapılanma sürecine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Başkan Altundal, "Öncelikle Düzce'nin il, Kaynaşlı'nın da ilçe olması ve burada kaymakamlık teşkilatının kurulması, Kaynaşlı'nın yeniden ayağa kalkmasına ciddi katkı sağlamıştır. O günden bugüne görev yapan kaymakamlarımız Kaynaşlı'mıza önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Aynı şekilde belediye başkanlarımız da ilçemize hizmet etmek için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Elbette zaman içerisinde önemli değişiklikler yaşandı. Devlet gücü çok önemli bir güçtür. Bu gücü iyi kullanırsak lehimize, iyi kullanamazsak aleyhimize olur. Biz de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek için elimizden gelen gayreti gösterdiğimiz kanaatindeyiz. Eksiklerimiz var mı? Elbette var. Her insanın, her yönetimin eksikleri olabilir. Ancak biz iyi niyetle, bu eksiklikleri gidermek ve Kaynaşlı'ya daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni TOKİ konutları 3 katlı olacak"

Kaynaşlı'da deprem riskine karşı yapılaşmada kat yüksekliğine dikkat edildiğini vurgulayan Altundal, yeni TOKİ projelerinin de düşük katlı olarak planlandığını söyledi. Altundal, "Kaynaşlı'da deprem bölgesi olmamız nedeniyle kat yüksekliği konusunda belirli kısıtlamalar bulunuyor. İnşallah yeni TOKİ konutlarımız da yapılıyor. Bildiğiniz gibi mevcut TOKİ konutlarımız üç katı geçmiyor. Yeni yapılacak TOKİ konutları da yine üç katlı olacak. En fazla dört kat, yani zemin artı üç kat şeklinde bir yapılaşma söz konusu olacak. Bundan sonraki yapılaşmamız da bu anlayışla devam edecek. İnşallah Kaynaşlı daha güvenli bir şehir olacak" dedi.