Düzce Eski Sanayi Alanında Kentsel Dönüşüm Süreci Başladı - Son Dakika
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Düzce Eski Sanayi Alanında Kentsel Dönüşüm Süreci Başladı

Düzce Eski Sanayi Alanında Kentsel Dönüşüm Süreci Başladı

Düzce Belediyesi, eski sanayi alanının kentsel dönüşümü için esnaflara tebligatlar gönderdi ve işletmelerin taşınması için son tarih 1 Mart 2025 olarak belirlendi. Düzce Beltaş Sanayi Sitesi'nde yeni dükkanlar inşa ediliyor.

25.12.2024 08:42  Güncelleme: 08:43
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Düzce eski sanayi alanının kentsel dönüşümü için bir adım daha atıldı. Düzce Belediyesi tarafından alandaki esnaflara tebligatlar yapılmaya başlandı ve işletmelerin taşınması için 1 Mart 2025'e kadar süre verildi.

Düzce kent merkezinin daha modern ve düzenli bir yapıya kavuşması amacıyla Eski Sanayi alanında uygulanacak kentsel dönüşüm süreci hız kazandı. Düzce Belediyesi, alandaki esnaflara tebligatlar göndererek, işletmelerin taşınması için 1 Mart 2025 tarihine kadar vakit tanıdı.

Başkan Yardımcısı Hasan Günden imzasıyla esnaflara gönderilen yazıda, eski sanayinin trafik sıkışıklığına, iş yerlerinin hizmet kalitesinin düşmesine, zorlu çalışma şartlarına ve görüntü kirliliğine yol açtığı vurgulandı. Ayrıca, sanayi dükkanlarının yüksek deprem riski taşıdığı ve yerinde yapılan detaylı karot analizleriyle bu durumun tespit edildiği belirtildi.

Esnaflar tarafından da sıklıkla dile getirilen alt ve üst yapıları tamamlanmış, sağlıklı, geniş çalışma alanına sahip, hizmet kalitesini yükselten, ekonomik verimliliği artıran ve şehre yakışan modern bir veya birkaç sanayi sitesi ihtiyacı doğrultusunda Düzce Beltaş Sanayi Sitesi inşa edildiği ve birinci etaptaki 112 dükkanın tamamlanarak sahiplerine teslim edildiği kaydedildi. İkinci etapta 88 dükkan planlandığı ve 10 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiği, hemen akabinde 3. etaba geçilerek 74 adet dükkan daha inşa edileceği ifade edilerek, "Böylelikle, Düzce Beltaş Sanayi Sitesi'nde toplamda 274 dükkan tamamlanmış olacak, talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni etaplar planlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen 'eski sanayi' alanının kentsel dönüşüm çalışmalarında son aşamaya gelindiği ifade edilerek, "Düzce Beltaş Sanayi Sitesi dükkanlarının teslim töreninde Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü tarafından ifade edildiği gibi, 1 Mart 2025 tarihine kadar taşınma işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir" denildi. Bu tarihten sonra elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kesileceği hatırlatılarak, esnafların mağduriyet yaşamamak adına dükkanlarını 1 Mart 2025 tarihine kadar tahliye etmeleri gerektiği vurgulandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Eski Sanayi Alanında Kentsel Dönüşüm Süreci Başladı - Son Dakika

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