Düzce Gazeteciler Cemiyeti Kongresi Gerçekleşti

Düzce Çalışan Gazeteciler (DÇG) Cemiyeti 1. Olağan kongresi yapıldı.

23 Nisan Parkı'nda yapılan kongrenin Divan Başkanlığını Ali Dilber, yardımcılıklarını Canan Üstüner ve Zeki Aşıkoğlu yaptı. Kongrede dernek olarak Gazeteciler Konfederasyonu'na üye olunması, gazetecilere sosyal konut projesi konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapılması ve meslek büyüğü gazetecilerin yer alacağı Onur Kurulu oluşturulması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi kabul edildi.

Kongrede yeni yönetim ve denetim kurulları seçimi yapıldı. Yönetim kuruluna Mustafa Armutçu, Atilla Keskin, Tuncay Türkgülü, Cahit Üstüner, Zeki Aşıkoğlu, Kenan Işık ve Recep Levent Öztürk seçildi.

Denetim Kurulu üyeliklerine de Canan Üstüner, Çiğdem Diger ve Selçuk Akyol getirildi.

Görev dağılımı yapıldı

Kongre sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Cemiyet Başkanlığına Mustafa Armutçu, Başkan yardımcılığına Atilla Keskin, Genel Sekreterliğe Zeki Aşıkoğlu, muhasipliğe Cahit Üstüner seçilirken, Konfederasyon Temsilciliği için Tuncay Türkgülü yetkilendirildi. - DÜZCE