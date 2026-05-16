Düzce Gazeteciler Cemiyeti Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Kongresi Gerçekleşti

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Kongresi Gerçekleşti
16.05.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti, 1. Olağan kongresini yaparak yeni yönetimini seçti.

Düzce Çalışan Gazeteciler (DÇG) Cemiyeti 1. Olağan kongresi yapıldı.

23 Nisan Parkı'nda yapılan kongrenin Divan Başkanlığını Ali Dilber, yardımcılıklarını Canan Üstüner ve Zeki Aşıkoğlu yaptı. Kongrede dernek olarak Gazeteciler Konfederasyonu'na üye olunması, gazetecilere sosyal konut projesi konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapılması ve meslek büyüğü gazetecilerin yer alacağı Onur Kurulu oluşturulması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi kabul edildi.

Kongrede yeni yönetim ve denetim kurulları seçimi yapıldı. Yönetim kuruluna Mustafa Armutçu, Atilla Keskin, Tuncay Türkgülü, Cahit Üstüner, Zeki Aşıkoğlu, Kenan Işık ve Recep Levent Öztürk seçildi.

Denetim Kurulu üyeliklerine de Canan Üstüner, Çiğdem Diger ve Selçuk Akyol getirildi.

Görev dağılımı yapıldı

Kongre sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Cemiyet Başkanlığına Mustafa Armutçu, Başkan yardımcılığına Atilla Keskin, Genel Sekreterliğe Zeki Aşıkoğlu, muhasipliğe Cahit Üstüner seçilirken, Konfederasyon Temsilciliği için Tuncay Türkgülü yetkilendirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Gazeteciler Cemiyeti Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:23:01. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce Gazeteciler Cemiyeti Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.