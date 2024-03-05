Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri Camide Temizlik Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri Camide Temizlik Yaptı

Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri Camide Temizlik Yaptı

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Ramazan öncesi camide temizlik yaparak hazırlıklara başladı. Gençler, caminin en ufak ayrıntısına kadar temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparak Ramazan ayına hazırlandılar. Camiye gelenler, gençlerin yaptığı temizliği görünce tebrik etti ve teşekkür etti.

05.03.2024 10:26  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğünü bağlı Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler Ramazan öncesi camide temizlik yaptılar.

11 ayın Sultanı 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kala camilerde hazırlıklarda yapılıyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü bağlı gençlik merkezlerinde ki gönüllü gençlerde kolları sıvadı ve Rumeli Cami'den temizlik yaptı. Gençler en ufak ayrıntısına kadar temizlik yapıp dezenfekte yaparak Ramazan ayına hazırlık yaptılar.

Camiye gelenler gençlerin yaptığı temizliği görünce tebrik etti, teşekkür ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Gençlik, Düzce, Spor, Cami, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri Camide Temizlik Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
11:38 Şarkıcı Müşerref Akay’dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Şarkıcı Müşerref Akay'dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 12:13:16. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri Camide Temizlik Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement