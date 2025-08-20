Düzce Gençlik ve Spor\'da Devir Teslim

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde devir teslim töreni düzenlendi. 2019 yılından bu yana İl Müdürlüğü görevini yürüten İsa Yazıcı, görevini Zekeriya Arslantürk'e devretti.

Gerçekleştirilen törenle birlikte Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine resmen başlayan Zekeriya Arslantürk, yeni dönemde gençlik, spor ve yurt hizmetlerinde kente değer katmayı hedeflediğini belirtti. Görev süresi boyunca Düzce'de gençlik, spor ve yurtlar alanında önemli projelere imza atan ve birçok hizmeti hayata geçiren İsa Yazıcı'ya katkılarından dolayı teşekkür edildi. - DÜZCE