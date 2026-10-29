Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hava muhalefeti nedeniyle fener alayını iptal etti - Son Dakika
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hava muhalefeti nedeniyle fener alayını iptal etti

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 Ekim akşamı saat 19.00'da planlanan fener alayı yürüyüşünün hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Kurum, iptal nedeniyle vatandaşlara anlayışları için teşekkür etti.

Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu akşam yapılması planlanan fener alayı yürüyüşü, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim akşamı saat 19.00'da gerçekleştirilmesi planlanan fener alayı yürüyüşüyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada hava muhalefeti nedeniyle yürüyüşün iptal edildiği duyurulurken, vatandaşlara anlayışları için teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
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