DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kurulacak olan ve geçtiğimiz aylarda resmen kuruluşu gerçekleştirilen geçici hizmet alanında faaliyete başlaması beklenen Düzce Gümrük Müdürlüğü için kalıcı alan belirleme çalışmaları devam ediyor.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Ali Gelinoğlu ve Rıza Yıldız ile birlikte, Gümrük Müdürlüğü kurulması için uygun şartları taşıyan alanda incelemeler yaptı.
Başkan Erdoğan Bıyık, "Bakanımızın öncülüğünde ilimize kazandırmış olduğumuz Gümrük Müdürlüğü için çok alternatifli seçenekler oluşturmaya çalışıyoruz. Çevre illerde yapmış olduğumuz incelemeler ve üyelerimizden aldığımız geri dönüşlerden aldığımız veriler ile Düzce Gümrük Müdürlüğü için en ideal alanı belirleyip hem ilimize hem de sanayicilerimize güzel bir eser sunma gayretindeyiz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce Gümrük Müdürlüğü İçin Alan İncelemeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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