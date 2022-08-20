Minik yüreklerden büyük destek - Son Dakika
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Minik yüreklerden büyük destek

20.08.2022 09:50
Minik yüreklerden büyük destek

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2 ortaokul öğrencisi, okudukları kitapları ve artık oynamadıkları oyuncakları sokak hayvanları için satışa çıkardı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2 ortaokul öğrencisi, okudukları kitapları ve artık oynamadıkları oyuncakları sokak hayvanları için satışa çıkardı. Tezgah açan minikler, elde ettikleri gelir ile sokak hayvanlarına mama alıyor.

Düzce'de yaşayan Yunus Emre Çelik ile Yiğit Özgür, daha önce okudukları kitapları ve oynamadıkları oyuncakları sokak hayvanları için satmaya karar verdi. Bahçeşehir bölgesinde tezgah açan çocuklar, ürünleri 10 liradan satışa çıkardı. Öğrenciler; kitap, oyuncak, bilgi seti ve tespih gibi ürünlerin yer aldığı tezgahtan elde edilen gelir ile sokak hayvanlarına mama alıyor. Çelik ve Özgür'e vatandaşlar da destek veriyor.

"Biz büyüdük, artık oyuncaklar ile oynamıyoruz"

Başlattıkları proje ile sokak hayvanlarına destek verdiklerini belirten Bilgi Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Çelik, "Okuduğumuz, bitirdiğimiz kitapları ve oyuncakları satarak değerlendiriyoruz. Biz büyüdük, artık oyuncaklar ile oynamıyoruz. Satarak hayvanlara bir çalışma yapmış oluyoruz" dedi.

Yiğit Özgür ise "Evde okuduğumuz ve kullanmadığımız kitapları burada değerlendiriyoruz. Eşyaları ve oyuncakları satıyoruz. Vatandaşların ilgisi de çok oluyor. İnsanların tepkisi güzel oluyor. Sokak hayvanlarına destek oluyoruz. Paramızın yettiği kadar onlara salam, sosis ve köpek maması alıp sokaklara dağıtıyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Yiğit Özgür, Yunus Emre, Düzce, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik yüreklerden büyük destek - Son Dakika

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