Düzce Kent Konseyi genel kurulu çoğunluk sağlanamayınca 17 Eylül\'e ertelendi

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurulu, bugün düzenlenen toplantıda üye yeterli çoğunluğunun sağlanamaması üzerine 15 gün ertelendi. 17 Eylül Perşembe günü yapılacak seçimli genel kurul toplantısı, Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi eski Başkanı Orhan Yılmaz'ın tek aday olarak katılacağı seçimle gerçekleştirilecek.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı bugün Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi konferans salonunda düzenlendi. Kent Konseyi üyelerinin yeterli çoğunlukta katılım sağlamaması üzerine toplantı konsey tüzüğü gereği iptal edildi. Tek aday ile gidilen seçimli olağan genel kurulun ikinci toplantısı için yeni tarih olarak 17 Eylül Perşembe günü kararlaştırıldı. Toplantı hakkında açıklamada bulunan Kent Konseyi Başkanı Cihan Ünal; "işinizden feragat edip geldiniz, ayağınıza sağlık. Genel kurulumuzu yapmak istedik ama yeterli çoğunluğu sağlayamadığımız için tüzük gereği ertelemek durumundayız. İnşallah bir sonraki toplantımızda yeni başkanımızı seçmiş olacağız. Düzce'miz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Her zaman sizleri dinlemeye hazırım"

Seçimli Olağan Genel Kurul'a başkanlık için tek aday olarak gelen Orhan Yılmaz da Düzce Kent Konseyi üyelerinin ne kadar değerli isimlerden oluştuğuna dikkat çekti ve yapılacak seçimler öncesinde istişarenin önemine vurgu yaparak şu mesajı verdi: "Hepiniz hoş geldiniz, kurum adına da hepinizden özür dileyeyim. Bugün gerekli çoğunluk sağlanamadı, tabii insanlar fındıkta meşgaleleri var. Onun için önümüzdeki tarihte gerekli çoğunluk sağlanmasa bile genel kurulumuzu yapmak durumundayız. Bugün biraz heyecanlıyız, hepinizi tek tek tanıyorum. Çok güzel insanlar var, eski ağabeylerimiz var arkadaşlarımız var. İnşallah her şey çok daha iyi olacaktır. İnşallah Düzce için güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Ben bu memleketin misafiri değil, üç kız çocuk babası iki torun sahibi bir adamım. Burada doğdum, burada yetiştim. 28 yıl değişik kurumlarda idarecilik yaptım. Bundan sonra da Düzce'miz için güzel şeyler yapmaya sizleri dinlemeye her zaman hazırım."

Düzce Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Eylül Perşembe Günü saat 15: 00'da Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilecek.