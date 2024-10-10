Düzce Kuzu Kestanesi Pazarı, Kestaneseverlerin Akınına Uğradı - Son Dakika
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Düzce Kuzu Kestanesi Pazarı, Kestaneseverlerin Akınına Uğradı

Düzce Kuzu Kestanesi Pazarı, Kestaneseverlerin Akınına Uğradı

Düzce'deki kapalı kestane pazarı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı illerden gelen kestaneseverlerle dolup taşıyor. Doğal ve organik kuzu kestanesinin rağbet gördüğü pazarda, köylüler tarafından toplanan lezzetli kestaneler meraklılara sunuluyor.

10.10.2024 12:43  Güncelleme: 12:47
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DÜZCE (İHA) – İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çeşitli illerden kestaneseverler, lezzeti ve aromasıyla yoğun talep gören Düzce kuzu kestanesini alabilmek için akşam saatlerinde açılan kestane pazarına akın ediyor. Şehir merkezindeki Hamidiye Mahallesi'nde kurulan pazar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kuzu kestane almak isteyen meraklıları bir araya getiriyor.

Düzce'de ormanlarda yetişen doğal ve organik kuzu kestane, bu pazar aracılığıyla meraklılarıyla buluşuyor. Hamidiye Mahallesi'nde Düzce Belediyesi tarafından kurulan kapalı pazar yerinde haftada sadece 2 gün kurulan kestane pazarı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden kestaneseverleri ağırlıyor. Akşam saatlerinde açılan pazar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kestane kebap satıcılarını ve kestane meraklılarını ağırlıyor. Köylüler tarafından ormanlardan bin bir zorlukla toplanan, Düzce'ye özgü aromasıyla farklı kestaneler, meraklılarının beğenisine sunularak alıcılarını bekliyor. Kuzu kestanesi kilosu 200-250 liradan satışa sunuluyor.

"Bu kestaneyi almak için Türkiye'nin her yerinden geliyorlar"

Uzun yıllardır kestane satışı yapan Erhan Akdeniz, "Kestane sezonu açıldı. Meşhur Düzce kuzu kestanesi küçük ama lezzetli olur. Batı Karadeniz bölgesine has bir kestanedir. Kabuğu yapışmaz, damarı olmaz. Bu kestaneyi almak için Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Ankara'dan, İstanbul'dan yani her yerden insanlar geliyor. Düzce kuzu kestanesinin en büyük özelliği hazmı kolaylaştırır. Bu kestane ormanlarda yetişiyor. Bunu bizler ekip biçmiyoruz. Ormanlarda birebir kendisi doğal olarak yetişir, ilaç, hormon olmaz. Fındık gibi bakımını da yapmayız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Kuzu Kestanesi Pazarı, Kestaneseverlerin Akınına Uğradı - Son Dakika

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