Üye Girişi
Düzce'nin nüfusu 400 bin 976 oldu - Son Dakika

Düzce'nin nüfusu 400 bin 976 oldu

04.02.2022 11:37
Düzce'nin nüfusu 400 bin 976 oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ikamet eden nüfus 5 bin 297 kişi artarak 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 400 bin 976 oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ikamet eden nüfus 5 bin 297 kişi artarak 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 400 bin 976 oldu.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce nüfus bilgilerini paylaştı. Geçen yıla göre 5 bin 297 kişi artan Düzce'nin nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 200 bin 364'ü kadın, 200 bin 612'si erkek olmak üzere toplam 400 bin 976 oldu. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2021 yılında Düzce'de 156 olarak gerçekleşti.

İlçelere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Merkez ilçede; 125 bin 739'u erkek, 129 bin 88 kadın toplam 254 bin 827.

Akçakoca ilçesinde; 19 bin 414 erkek, 20 bin 86'sı kadın toplam 39 bin 500.

Cumayeri ilçesinde; 7 bin 545'i erkek, 7 bin 515'i kadın olmak üzere 15 bin 60.

Çilimli ilçesinde; 11 bin 439'u erkek, 8 bin 409'u kadın toplam 19 bin 848.

Gölyaka ilçesinde; 10 bin 405'u erkek, 10 bin 101'i kadın toplam 20 bin 506.

Gümüşova ilçesinde; 8 bin 231'i erkek, 8 bin 116'sı kadın toplam 16 bin 347.

Kaynaşlı ilçesinde; 10 bin 404'i erkek, 10 bin 136'sı kadın toplam 20 bin 540.

Yığılca ilçesinde; 7 bin 435'i erkek, 6 bin 963 kadın toplam 14 bin 348 oldu. - DÜZCE

YORUMLAR
500

Kocaeli, Türkiye, Aralık, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce'nin nüfusu 400 bin 976 oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:26 1,5 milyon borcu olan kiracısı yaşlı ev sahibini öldüresiye dövdürdü! O anlar kamerada
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
11:16 4 Şubat altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:12 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Çukurova halkını nasıl etkileyecek?
09:52 Alamadığı parasını meyveye dönüştürerek çaldı!
10:45 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat, Nazlı'yı Barış'tan koruyabildi mi?
10:21 Samanlıkta tilki besleyen adam: Besliyorum sözünde durursa hindilerimi yemeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 11:44:07. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'nin nüfusu 400 bin 976 oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement