Düzce Nüfus Müdürlüğü 15 Haziran\'da Açık

Düzce Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 07.30 ile 12.30 saatleri arasında mesai yapacak.

Düzce Valiliği 15 Haziran günü 5 saat süreyle Nüfus Müdürlüğünün açık olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak olan sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavına katılacak öğrencilerden Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen öğrencilerin taleplerinin yerine getirebilmesi için Düzce merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü 15 Haziran 2025 Pazar günü 07.30 ile 12.30 saatleri arasında açık tutulacak" denildi. - DÜZCE