Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı\'nda Hane Halkı Anketleri Başladı

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Düzce'nin kent içi ulaşım sistemlerini geliştirerek, yaşanabilir bir çevre ve etkili bir ulaşım ağı oluşturmayı hedefleyen Avrupa Birliği destekli Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) hane halkı anketleri başladı.

Düzce Belediyesi, nüfus yoğunluğuna paralel olarak artan ulaşım ihtiyaçlarını planlamak üzere Düzce SKUP Projesi'ni adım adım uyguluyor.

Ocak ayı başında açılışı yapılan 1 milyon 350 bin Euro bütçeli projede hane halkı anketi gerçekleştiriliyor. Şehrin ulaşım sistemlerini geliştirmek üzere vatandaşların görüşlerini almak üzere yürütülen anket çalışması, Düzce'nin gelecek 50 yıllık ulaşım planlaması için önemli bir kaynak oluşturacak.

Maliyeti yaklaşık 44 Milyon TL olan ve 18 ay gibi bir süre içerisinde tamamlanması planlanan Düzce SKUP projesi, daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak amacıyla kent sakinlerinin ve ilgili ticari/endüstriyel organizasyonların hareketlilik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak tasarlanan stratejik plan niteliğinde. Düzce SKUP, kentsel ulaşım sorunlarını ele almanın yanı sıra yerel ve üst ölçekteki çevresel, sosyal ve ekonomik hedeflere erişilebilmesini teminen detaylı bir araç sağlayacak. Düzce SKUP'un geliştirilmesi sürecinde toplu taşıma, özel araç ile yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan tüm ulaştırma türleri ile motorlu ve motorsuz ulaşım modları dikkate alınarak insanların temel hareketlilik ihtiyaçlarının sürdürülebilir bir şekilde karşılanmasına odaklanılıyor. Ayrıca, dinamik bir plan hüviyetinde tasarlanan Düzce SKUP'un sürekli bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanarak kentteki mevcut ulaştırma eğilimlerinin sürdürülebilir hareketlilik eğilimlerine dönüştürülmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulacak.

Türkiye'de aynı ölçekteki belediyelere örnek teşkil edebilecek bu çalışma, şehir içi ulaşımın yenilenebilir enerji kaynaklı hale gelmesi, çevreci ulaşım türlerinin teşvik edilmesi ve tüm ulaşım modlarının sürdürülebilir çözümler içermesi ile Düzce'nin gelişmesine, büyümesine ve daha yeşil, yaşanabilir bir şehre bürünmesine de katkı sağlayacak. - DÜZCE