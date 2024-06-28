Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) Toplantısı Yapıldı

Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) Toplantısı Yapıldı

Düzce Belediyesi'nin AB destekli SKUP projesi kapsamında yapılan toplantıda, toplu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve gelecek süreçte yapılacak düzenlemeler hakkında sunum yapıldı.

28.06.2024 14:39  Güncelleme: 14:43
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Düzce'nin kent içi ulaşım sistemlerini geliştirerek, sürdürülebilir çevre ve etkili bir ulaşım ağı oluşturmayı hedefleyen Avrupa Birliği destekli 'Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP)' toplu ulaşım sistemini geliştirecek çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.

Düzce Belediyesi'nin AB Yatırım Fonu'ndan destek almaya hak kazandığı Düzce SKUP yılbaşında yapılan açılış toplantısı sonrası yürütülen çalışmaların tamamı ve gelecek süreçte uygulanacak düzenlemelere ilişkin toplantı yapıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ulaşım A.Ş. ve ilgili personellerin katıldığı toplantıda Düzce Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Bekir Ilıcalı ayrıntılı bir sunum yaptı. İlk bölümde toplu ulaşım sistemlerinin özelliklerini aktaran Ilıcalı, dünyadan ve Türkiye'den örneklerle toplu ulaşım sistemi gelişim süreçleri hakkında bilgiler verdi.

Yoğunluğa göre sürekli yenilenen bir sistem

Toplu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik proje hazırlanmasını öngören SKUP kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmaları, teknik ve fiziki incelemeler ile nüfus, arz, talep konularının da değerlendirildiği sunumda gelecek yıl Düzce'de toplu ulaşım kullanım yoğunluğuna dair beklentiler katılımcılara aktarıldı. SKUP'un uygulandığı farklı ölçeklerdeki illerde yapılan araştırma sonuçlarının da konuşulduğu toplantıda şehri içi yolcu taşımacılığının teşvik edilmesi, yolcu sirkülasyonunun yoğun olduğu nokta ve saatlerde hem araçlarda hem de seferlerde gerekli değişim ve dönüşümlerin uygulama aşamaları da toplantıya katılanlara aktarıldı.

Düzce toplu ulaşımda her gün gelişiyor

Toplantıda Düzce şehir merkezinde yolcu hareketliliğinin akıllı uygulamalar ve takip sistemi sayesinde sürekli kayıt altına alındığını ifade eden Ilıcalı, elde edilen veriler çerçevesinde gelecek yıla ilişkin beklentilerin belirlendiğini ve bu beklentilere karşılık Düzce'de toplu ulaşım sisteminin sürekli olarak geliştirildiğinin altını çizdi. Aynı zamanda SKUP ile Düzce'de uzun yıllar kalıcı olması amacıyla detaylı araştırmaların yapıldığını, toplu ulaşım ağının geliştirilmesine yön verecek bir planın oluşmasının sağlanacağını da belirtti. Toplantı sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Ilıcalı, konuya verdiği önem ve proje uygulama sürecine desteklerinden dolayı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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