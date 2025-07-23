Düzce Turizmi 4 Mevsim Değer Üretmeye Aday

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'nin 4 mevsim ülke turizmini değer üretmeye aday bir şehir olduğunu söyledi.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, katıldığı bir programda Düzce'nin mevcut turizm potansiyeli ve artmakta olan talebi karşılamak için yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bıyık, "İki büyük metropolün ortasında 4 mevsim turizm imkanlarının yer aldığı muhteşem bir coğrafyaya sahibiz. Bölgemizin tek Batı Roma kalıntısı olan Prusias ad Hypium Antik Şehri'ne sahibiz. Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün yoğun çabalarıyla buradaki tarih gün yüzüne çıkıyor ve son dönemde çokça ilgi görmeye başladı. Denizimiz, şelalelerimiz, yaylalarımız, göllerimiz ve diğer muhteşem destinasyonlarımız ile 4 mevsim ülke turizmine değer üretmeye aday bir iliz" dedi.

Turizm anlamında altyapı ve üst yapı yatırımlarının da tüm hızıyla devam ettiğini işaret eden Başkan Erdoğan Bıyık, "İlimizde şu ana kadar maalesef 5 yıldızlı bir otel yoktu. İlin tüm dinamikleri yek vücut halinde yapmış olduğumuz etkili çalışmalar neticesinde bu konudaki yatırımcıların da dikkatlerini çektik. Yapım aşamasında olan, sözleşmeleri imzalanmış olan ve planlama aşamasında olan otel yatırımlarımız var. Yine Düzce Belediyesi'nin konaklama noktasında birçok güzel çalışması var. Akçakoca'da otel ve Aydınpınar Şelaleleri'ndeki butik konaklama tesisleri misafirlerimizi ağırlamak için kapılarını açık tutuyor" şeklinde konuştu.

"Düzce'ye Gelsene"

Düzce'nin tanıtımı konusunda tüm dinamiklerin ortak fikirde birleştiği "Düzce'ye Gelsene" projesi hakkında da bilgiler veren Bıyık, "Düzce turizmine katkı sağlamak, doğru planlama ve stratejiler ile tanıtım çalışmaları yapmak ve ilimize olan talebi artırmak için öncelikle odamız bünyesinde turizm araştırma ve geliştirme ofisi kurduk. Yaptığımız detaylı ve ince çalışmalar neticesinde, uluslararası reklamcılık ve marka yönetimi ilkelerini benimseyerek harekete geçirici, samimi ve akılda kalıcı olan sloganımız 'Düzce'ye Gelsene'yi hayata geçirdik. Düzceli ünlü sanatçılarımızın da yer aldığı tanıtım filmlerinden Türkiye'nin en kapsamlı turizm web portalına, kullanıcı etkileşimi yüksek sosyal medya kanallarından fuar çalışmalarına birçok çalışma yaptık. Ayrıca nostaljik bir konuyu yeniden gündeme getirdik. Düzce'ye Gelsene konseptli kartpostallar, Düzce Valisi Selçuk Aslan imzasıyla tüm valilerimize, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü imzası ile tüm il ve ilçe belediye başkanlarına, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir imzasıyla birçok akademisyen ve yüzbinlerce öğrenciye, oda ve borsa başkanlarına gönderildi. Muhteşem bir etkileşim elde edildi" ifadelerinde bulundu.

Yaşayan Turizm Haritası

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Yaşayan Turizm Haritası projesini hayata geçirdiklerini belirterek "Düzce'mizin turizm varlıklarının yer aldığı haritaya dijital dokunuşlar yaparak haritanın olduğu lokasyonlarda QR kodlar okutulduğunda istenilen herhangi bir bilgiye veya yeni bir rotaya kimseye ihtiyaç duymadan erişilebilecek. Haritalar Düzce'nin 4 bir yanına dağıtıldı ve halen de dağıtım çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Düzce'den alsana

Düzce'ye Gelsene Projesi'nin yanı sıra Düzce'den Alsana ismiyle ilin coğrafi işaretli ürünleri ve yerel kooperatiflerin ürünlerinin detaylı tanıtımları ile tedarik edilebilecek kolay erişim bilgilerinin yer aldığı Düzce'den Alsana projesini de hayata geçirdiklerinin altını çizen Erdoğan Bıyık, "Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bu ürünlerimizi üreten yerel üreticilerimiz, özellikle kadın üreticilerimiz ve yerel kooperatiflerimizin ürünlerini tek elden, profesyonel şekilde tanıtmak amacıyla projeyi geliştirdiklerini çok kıymetli geri dönüşler aldık" şeklinde konuştu.

Erdoğan Bıyık, son olarak ise herkesi Düzce'yi keşfetmeye ve ilin muhteşem doğasından faydalanmaya davet etti. - DÜZCE