Düzce Üniversitesi aktarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi aktarlarla bir araya geldi

30.03.2022 12:11
Düzce Üniversitesi aktarlarla bir araya geldi

Çevre ve sağlık alanlarında Bölgesel Kalkınma üniversitesi ilan edilen Düzce Üniversitesi, ihtisaslaşma sürecinin önemli paydaşlarından olan ve ilde faaliyet gösteren aktarlarla bir araya geldi.

Çevre ve sağlık alanlarında Bölgesel Kalkınma üniversitesi ilan edilen Düzce Üniversitesi, ihtisaslaşma sürecinin önemli paydaşlarından olan ve ilde faaliyet gösteren aktarlarla bir araya geldi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, aktarlık mesleğinin geniş bir alanı olduğunu, uzun yıllardan gelen köklü bilgileri barındırdığını ifade ederek son dönemde alanla ilgili standardizasyonun oluşmaya başladığını belirtti. Üniversite olarak aktarlara eğitim, sertifikasyon ve markalaşma anlamında her türlü desteği sunmak istediklerini dile getiren İdris Şahin, aktarların da fikirlerini almak istediklerini ve ilerleyen günlerde Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma yürütmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Programda bir sunum gerçekleştiren Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ise çevre ve sağlık alanlarında ihtisaslaşan Düzce Üniversitesi'nin; sağlık alanında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusunda katma değerli çalışmalar yürüttüğünü söyleyerek, bölge çiftçileriyle birlikte tıbbi bitki yetiştirdiklerine ve bu yönüyle aktarları da sürece dahil etmek istediklerine işaret etti. Daha önce meslek olarak kabul edilmeyen aktarlığın Eylül 2021'de meslek olarak kabul edildiğini dile getiren Uğur Hasırcı; meslek için iki yıllık Tıbbi ve Aromatik Bitkiler mezunu olmak, 120 saatlik eğitim almak şeklinde iki kriter belirlendiğini ifade etti.

Düzce Üniversitesi olarak personel ve cihaz altyapısıyla bu eğitimlere talip olduklarını ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ile görüştüklerini söyleyen Hasırcı, akreditasyon planlarının da olduğunu dillendirdi.

Programda aktarlar, fikirlerini, yaşadıkları sorunları ve talepleri ileterek destekleri için Düzce Üniversitesi'ne teşekkür ettiler. - DÜZCE

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Anadolu Üniversiteler Birliğine kabul edildi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Anadolu Üniversiteler Birliğine kabul edildi

Düzce Üniversitesi, İdris Şahin, Üniversite, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi aktarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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