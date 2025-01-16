Düzce Üniversitesi Hastanesi\'nden 750 Bin Hastaya Hizmet

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Düzce Üniversitesi Hastanesi 2024'te il dışından 160 bin olmak üzere toplam 750 bin hastaya sağlık hizmeti verdiği açıklandı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2024 yılında da bölgede ve ülkemizde tercih edilen sağlık kuruluşu oldu. Tıp Fakültesi Hastanesi 2024 yılında yaklaşık 500 bin ayaktan, 32 bin yatan, 26 bin günübirlik ve 193 bin acil olmak üzere, toplamda ise 750 bini aşkın hastaya tedavi hizmeti verdi.

Düzce'den, bölgeden ve ülkemizin her bölgesinden vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi; başta Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Bolu olmak üzere şehir dışından yaklaşık 160 bin başvuru aldı. Artan ihtiyaçları karşılamak, Düzce'ye, bölgesine ve ülkemize daha nitelikli sağlık hizmeti sunmak adına fiziki çalışmaların yanında, Düzce ilinde 3. Basamak Sağlık Hizmeti veren tek sağlık kuruluşu olan Düzce Üniversitesi Hastanesi; ileri teknoloji ve yetişmiş üstün insan gücü gerektiren alanlarda teşhis ve tedaviye yönelik sağlık hizmetleri sunuyor. Özellikli birim ve branşı bünyesinde bulunduran hastanede, Batı Karadeniz Bölgesinde referans sağlık merkezi olma özelliği taşıyor.

20 binden fazla operasyon

Bir yılda 20 bin 542 hastaya uzman öğretim üyeleri ve sağlık personelleri tarafından başarılı operasyonlar gerçekleştirildi belirtilerek "2024 yılında yaklaşık 1400 bebek, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açtı. Son teknoloji ürünlerinin gelişmeler ışığında en güncel uygulamaları hayata geçiren endoskopi ünitemizde ise 21 binden fazla endoskopi, kolonoskopi, ERCP ve bronkoskopi işlemi yapıldı. Bilgi teknolojileri altyapısı ve güçlü kadrosu ile bölgede öncü olmaya devam eden Kardiyoloji Ana bilim dalı bünyesindeki Anjiyografi Laboratuvarı'nda 4 bin 559 girişimsel işlem gerçekleştirildi. Kanser tanısı almış olan hastaların takip ve tedavilerinin planlandığı Günübirlik Onkoloji Ünitemizde, 2024 yılında yaklaşık 20 bin hasta başvurdu. Erişkin hastalarının yanı sıra Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde açılan Çocuk Kemoterapi Ünitesi ile il dışı sevklerin önüne geçildi. Çocuklar için izole, sakin ve modern bir ortamda planlanan kemoterapi ünitesinde tüm solid tümörler ve lösemilerin tedavisi verilmeye başlandı" denildi.

7/24 diyaliz hizmeti

Üniversitesi hastanesinden yapılan açıklamada 7/24 prensibiyle çalışan hem düzenli kontrole gelen, yatan, acile başvuran hastalara kesintisiz hizmet veren Diyaliz Ünitesi'nde ise 11 binden fazla işlem uygulandığı belirtilerek "Hematoloji, Nefroloji ve Nöroloji hastalıklarına hizmet veren ve bölgede daha önce olmayan Plazma Aferez ve Aferez Ünitesi 2023 yılında ruhsatlandırarak hasta işlemlerine başladı. 7 gün 24 saat hizmet veren ünitede 2024 yılında yaklaşık 100 işlem gerçekleştirildi. Ayrıca merkez ruhsatı alma başarısı gösteren ünite, 2025 yılında yapılacak açılışla merkez olarak hizmet verecek. Hastanede beyindeki kan damarlarının çok detaylı, net ve doğru bir şekilde görüntülenmesine imkan sağlayan yöntemlerden biri olan beyin anjiyosu ile ilgili girişimsel işlemler yapılırken beyin kan damarlarındaki anormallikleri inceleyebilmek için uygulanan bu görüntüleme yöntemi hastalara doğru tanı koymanın yanında tedavi imkanı da sağlıyor. Birçok yeniliklerle birlikte 2023 yılında hizmete giren Aritmi Merkezi, acil servislere ve polikliniklere en sık başvuru sebeplerinden biri olan kalp ritim bozukluklarının tanısını, tespitini ve tedavisini sağlayan invazif tanı ve tedavi yöntemleri uygulamalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor. 2024 yılında bine yakın muayene gerçekleştiren Merkez, hastaların sağlığına kavuşmasında önemli rol oynuyor" ifadelerine yer verildi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2025 yılında da Düzce ve bölgesine daha kaliteli ve modern sağlık hizmetini vermeyi hedefliyor. - DÜZCE