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Düzce Üniversitesi öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencileri, Prof. Dr. Öznur Bozkurt rehberliğinde, örnek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi. Öğrenciler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak atık toplama, huzurevi ziyaretleri, çocuklarla etkinlikler gerçekleştirme gibi faaliyetleri başarıyla gerçekleştirdi. Projelerde öğrencilerin becerileri de gelişti.

Düzce Üniversitesi öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi
12.01.2024 - 12:10,
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Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencileri, Prof. Dr. Öznur Bozkurt rehberliğinde, örnek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi.

Düzce için kolları sıvayan üniversite öğrencileri, Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kızılay Düzce Şubesi gibi kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte sosyal sorumluluk çalışmalarını yürüttüler.

Düzce Üniversitesi'nin değer oluşturma ve girişimcilik temel misyonuna yakışır bir şekilde en az 4 yıl yaşadıkları şehre bir değer katmak için yola çıkan öğrenciler, en az 5 hafta süren projelerinde, daha temiz bir çevre için atık toplama, huzurevi ziyaretleri yapma, sevgi evlerindeki çocuklarla etkinlikler gerçekleştirme, sigarayı bırakma bilinci oluşturma, Kızılay'ın etkinliklerinde gönüllü olarak yer alma, kan bağışını özendirme, ilkokul öğrencileri ile unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynama, gönüllü olarak okulların çevre temizliklerinde sorumluluk alma ve KYK tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan gıda dağıtımında görev alma gibi faaliyetleri başarıyla gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Öznur Bozkurt; öğrencilerin bu projelerde görev alarak çevrelerine karşı duyarlılıklarının artmasının ötesinde, etkin zaman yönetimi geliştirme, ekip çalışması yürütme, planlama yapma, stresi yönetme ve risk alma gibi becerilerinin de geliştiğini söyledi. Bu tarz projelerin sayı ve kapsam olarak artması için paydaşlar ile her zaman iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade eden Bozkurt, Düzce ile ilgili gelecek zaman içinde çok daha güzel işler yapmak istediklerini dile getirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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