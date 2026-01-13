Üniversite öğrencilerine anne eli

Düzce Belediyesi ve Düzce Kent Konseyi iş birliği ile Düzce Üniversitesi'nde "Anne Eli" organizasyonu düzenlendi. Üniversite kütüphanesinde ders çalışan gençlere ev yapımı gözleme ikram edildi, talep ve önerileri dinlendi.

Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliği ile Düzce Üniversitesi'nde moral etkinliği düzenlendi. Final haftasında sınavlarına hazırlanan öğrencilere üniversite kütüphanesinde düzenlenen organizasyon ile destek vermek için bir araya gelen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve Kent Konseyi Başkanı Cihan Ünal'ı Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de yalnız bırakmadı. Kütüphanede bir araya gelen Kent Konseyi üyesi gönüllü kadınlar kurdukları tezgahlarla "Anne Eli" adını verdikleri ev yapımı gözlemeleri öğrencilere ikram etti.

Sıcak bir ev ortamında derse kısa bir ara veren gençler daha sonra hem Düzce Belediyesi hem de Düzce Üniversitesi yönetimi ile sohbet ederek talep ve önerilerini dile getirdi. Gurbette eğitim hayatlarına devam eden gençler uygulamadan duydukları mutluluğu ifade ederken yapılan açıklamada kurumlar arası iş birliğinin süreceği ve her yaştan vatandaşın kendini yalnız hissetmemesi için gereken tüm imkanların sağlanacağı belirtildi. - DÜZCE