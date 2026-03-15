Düzce Üniversitesi\'nde Kariyer Planlama Eğitimi

Düzce İŞKUR ile Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde yürütülen Kariyer Gelişim Eğitim Serisinin üçüncü etkinliği, öğrencilerin kariyer hedeflerini daha bilinçli şekilde belirlemelerine katkı sunmayı amaçlayan "Kariyer Planlama" eğitimi ile gerçekleştirildi.

İş hayatına hazırlık sürecinde önemli bir yere sahip olan kariyer planlama konusu, Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen eğitim programı kapsamında ele alındı. İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Hayrullah Uzun tarafından verilen eğitimde, kariyer planlamasının önemi ve bireylerin meslek seçim sürecinde dikkat etmeleri gereken temel noktalar hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Programda meslek ve iş kavramları arasındaki fark ele alınırken, kariyer planlama sürecinin aşamaları ve doğru meslek seçiminin bireylerin yaşamları üzerindeki etkileri ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Eğitim kapsamında, meslek seçiminde bireysel yeteneklerin, değerlerin ve beklentilerin dikkate alınmasının önemi üzerinde duruldu. Bunun yanı sıra yanlış meslek seçiminin bireysel ve mesleki yaşam üzerindeki ihtimal sonuçları hakkında katılımcılara bilgi verilerek, öğrencilerin kariyer planlama süreçlerinde bilinçli kararlar almalarının gerekliliği vurgulandı.

Programda ayrıca iş gücü piyasasının genel yapısı ve işsizlik nedenleri hakkında bilgilendirme yapılarak, bireylerin kariyer hedeflerini belirlerken bu faktörleri nasıl değerlendirebilecekleri üzerinde duruldu. Eğitimde öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olacak yöntemler örnekler üzerinden anlatılarak kariyer planlama sürecinde farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Programın sonunda gerçekleştirilen soru–cevap bölümünde öğrenciler, kariyer planlama süreçlerine ilişkin merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı da buldu. Katılımcılar, eğitimde paylaşılan bilgiler sayesinde kariyer hedeflerini daha net şekilde değerlendirme imkanı elde etti.

Düzce İŞKUR ile Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde yürütülen eğitim serisi kapsamında öğrencilerin iş dünyasını daha yakından tanımaları, kariyer planlarını bilinçli şekilde oluşturmaları ve mezuniyet sonrası istihdam süreçlerine daha hazırlıklı olmaları hedefleniyor. - DÜZCE