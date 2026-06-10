Düzce Üniversitesi\'nde Mimarlık Sergisi

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Temel Tasarım 2 ve Mimari Anlatım Teknikleri 2 dersleri kapsamında yürüttükleri çalışmalarını final jürisi ve sergisi etkinliğinde sundu.

Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, "Dansın Ruhu" teması etrafında şekillenen çalışmalarını akademisyenler ve davetli jüri üyelerinin değerlendirmesine sundu. Mimarlık Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Miray Dizem Yılmaz ve Arş. Gör. Dr. Dilara Gökçen Üner yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, jüri üyeleri Arş. Gör. Beyhan Elhaman, Mimar Dilek Doğan Başkan, Mimar Bahriye Demirel ve Mimar İrfan Dursun öğrenci projeleri değerlendirilerek görüş ve öneriler paylaşıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerde dansın dinamizmi; ışık, boşluk, dolaşım, sahne ve izleyici ilişkisi gibi mimari unsurlar üzerinden ele alındı. Tasarımlar, estetik kaygının yanı sıra kullanıcı deneyimi, mekansal kurgu ve anlatım teknikleri açısından da değerlendirildi. Öğrencilerin düşünme becerilerini mimari tasarım ilkeleriyle birleştirerek özgün mekan önerileri geliştirme fırsatı bulduğu etkinlikte mimarlık eğitiminin temel aşamalarında edinilen bilgi ve becerilerin somut çıktılarla görünür olmasına imkan sağladı.

Düzce Üniversitesi'nin bilimsel ve sanatsal üretimi destekleyen eğitim anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen final jürisi ve sergi etkinliği, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunmasının yanı sıra mimarlık ile sanat arasındaki etkileşimi ortaya koyan başarılı bir organizasyon olarak tamamlandı. - DÜZCE