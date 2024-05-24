Düzce Üniversitesi'nde Sosyal Güvenlikte Rehberlik Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde Sosyal Güvenlikte Rehberlik Semineri Düzenlendi

Düzce Üniversitesi\'nde Sosyal Güvenlikte Rehberlik Semineri Düzenlendi

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 'Sosyal Güvenlikte Rehberlik' başlıklı seminer, Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Programa, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Necmi Köroğlu'nun konuşmacı olarak yer almasıyla birlikte, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nevin Özer, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cahit Aydemir, öğretim üyeleri ve öğrenciler de katıldı. Seminerde, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kuruluşu, sigortacılık, kayıt dışı istihdam ve sigorta prim teşvikleri gibi konular ele alındı.

24.05.2024 09:21
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Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Sosyal Güvenlikte Rehberlik" başlıklı seminer Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Necmi Köroğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı programa, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nevin Özer, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cahit Aydemir, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım sağladı.

Necmi Köroğlu konuşmasında; Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kuruluşu, sigortacılık, kayıt dışı istihdam, kayıt dışı istihdamın çalışan, işveren ve kamu yönetimi üzerindeki etkileri, sigorta prim teşvikleri hakkında bilgi verdi. Sigortacılıkta karşılaşılabilecek yanlış uygulamalardan bahseden Köroğlu, öğrencilere konu hakkında dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. "Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenlik hakkına karşı gerekli tedbirleri alır" ifadeleri ile sözlerine devam eden Köroğlu, iş kazası ve meslek hastalıklarının bildirilmesinin önemine de vurgu yaptı.

Program, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cahit Aydemir tarafından konuşmacıya teşekkür belgesi takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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