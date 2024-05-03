Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Konferansı Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Konferansı Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Su Altı Sporları Topluluğu'nun birlikte düzenlediği 'Poseidon'un Çağrısı: Sualtı Kılavuzları' adlı konferans, Sağlık Bilimleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa; Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Bilir, Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen katıldı. Konferansta su altına dalarken nelere dikkat etmemiz gerektiği ve sualtı biyolojisi gibi konular ele alındı.

03.05.2024 12:24
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Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Su Altı Sporları Topluluğu'nun birlikte düzenlediği "Poseidon'un Çağrısı: Sualtı Kılavuzları" adlı konferans, Sağlık Bilimleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansa; Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Bilir, Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen katıldı.

Programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Bilir, su altına dalarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacak, tecrübelerini paylaşacak konuşmacılara, mesleğin tecrübeli fotoğrafçılarına ve dalgıçlarına teşekkür etti.

Topluluk Başkanı Emre Evirgen yaptığı konuşmada, su altı dünyasını daha iyi anlamak ve korumak için iş birliği yaparak gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak ve deneyimlerden faydalanmak için bu etkinliğin düzenlenmesine destek verdiklerini ifade etti.

"Mercanlarımız Marmara'da yok olma noktasına gelmiştir"

Programın ilk davetli konuşmacısı Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın "Sualtı Biyolojisi" adlı konuşmasında; mercanlar, prens adaları oktokoral mercanları, deniz kalemleri, mercanları bekleyen tehlikeler, musilaj, endüstriyel balıkçılık, hayalet ağlar, hafriyat ve dere ıslahlarındaki çamurların denizlere dökülmesi, kıyı dolgu faaliyetlerinin denizlere ve mercanlara zararları gibi konularda bilgiler verdi.

Eryalçın, "Ülkemizde Marmara, Ayvalık, Saroz Körfezi ve Gökçeada kıyılarında mercanlar bulunmaktadır. Müsilaj sonunda ve adalarda yapılan büyük inşaat çalışmaları ve dere ıslah çalışmalarındaki çamurun denizlerimize dökülmesi sonucunda mercanlarımız Marmara'da yok olma noktasına gelmiştir. Marmara Denizi eylem planının gerçekten uygulanması biyolojik çeşitliliği ve mercanları kurtaracaktır" şeklinde konuştu.

"Deniz tabanına terk edilmiş 640 bin ton ağ var"

Programın diğer konuşmacısı Serço Ekşiyan "Hayalet Ağlar" adlı sunumunda, hayalet ağların deniz tabanında verdiği zararlardan ve kurtarma tekniklerinden bahsetti. Ekşiyan, "Hayalet ağların kurtarılması tamamen gönüllülükle yürütülen bir çalışmadır. Eskiden balıkçılar bizi çağırır biz de gider çıkarırdık. Şimdi malzemeler ucuz olduğundan balıkçılar takılınca ağları bırakıp gidiyor. Tüm dünyada 640 bin ton ağ, deniz tabanına terk edilmiş durumda ve canlıları ve balıkları öldürmeye devam ediyor" dedi.

Programın bir diğer konuşmacısı Ateş Evirgen ise "Köpek Balıkları" başlıklı sunumunda; köpek balıkları türleri yaşam alanları, tehlikeli türler, dalış alanları fotoğrafçılığı ve fotosafari gibi konularda bilgiler verdi. Köpek balıkları konulu filmlerden sonra insanların bu balıktan korkar olduğunu belirten Ateş Evirgen, "İnsan alanını bilip sınırları zorlamazsa köpek balıkları saldırmaz.300'e yakın köpek balığı cinsi bulunmaktadır. Ülkemizde resmi olarak kaydedilmiş bir köpek balığı saldırı kaydı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Program, teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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