Düzce Üniversitesi'nde Sürdürülebilirlik Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde Sürdürülebilirlik Yarışması Ödül Töreni

Düzce Üniversitesi\'nde Sürdürülebilirlik Yarışması Ödül Töreni
23.05.2025 09:35
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2024 ECO-AQUASCAPE Fikir Projesi Yarışması Ödül Töreni Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi bünyesinde, Kentsel Ekosistemler için Sürdürülebilir Su ve Enerji Bağlantısı Projesi dahilinde düzenlenen "2024 ECO-AQUASCAPE Fikir Projesi Yarışması Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda programın açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Sevim Elibol, "Bu yarışma sadece bir fikir platformu olmanın ötesine geçerek çevresel farkındalığı yükseltmek, çözüm odaklı bireylerin yetişmesini sağlamak ve çok kuvvetli bir öğrenme sürecini desteklemek adına oluşturmuş bulunmaktayız. Katılan tüm öğrenci ekiplerini ortaya koydukları emek ve çevre bilinci için gönülden tebrik ediyor. Yarışma süresi boyunca öğrencilerimizin sadece teknik bilgi ve becerilerini değil aynı zamanda estetik duygularını, çevresel sorunlarını ve disiplinler arası iş birliği kültürlerini başarıyla ortaya koyduklarını büyük bir memnuniyetle gözlemledik. Bugün burada yalnızca yarışmanın sonuçlarını açıklamak için değil aynı zamanda doğayla uyumlu, sürdürülebilir yaşam alanlarının nasıl hayal edildiğini ve nasıl gerçek kılındığını görmek için toplandık. Atık suyun arıtılarak yeniden kullanımı ve bu sürecin kentsel yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesi çevresel sürdürülebilirlik açısından kritiktir. Sürdürülebilirlik vizyonunu genç nesillerin aktif katılımıyla güçlenerek devam edecektir" şeklinde konuştu.

Proje ortağı ve yarışma sponsoru GP Green Power Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şerif Desouky ise, "Sadece Türkiye'de değil Avrupa ve Ortadoğu'da da bu projeyle beraber büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Sadece yarışmaya katılmak değil, aynı zamanda gerçek bir problemi ortaya koyarak çözümün bir parçası oldukları için Düzce Üniversitesi öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Desouky, öğrencileri iş ortağı olarak görmeyi temenni etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğrenci katkısının yoğun olduğu projenin, gerçek çözüm önerileri sunduğunun altını çizerek "Bu projede, üniversitemizin atık sularını dönüştürerek kullanılabilir hale getirmek istiyor, sürdürülebilirliği sağlamak için çalışıyoruz. Üniversitemiz sağlık ve çevre alanlarında ihtisas üniversitesi olduğu için misyonumuza uygun bir proje" dedi.

Ardından yarışmada başarılı olanlara ödülleri Rektör Nedim Sözbir ile Şerif Desouky tarafından takdim edildi. Arş. Gör. Atakan Süha Karayılmazlar'ın grup danışmanlığında, Berre Kurulay, Mihriban Yılmaz, Rümeysa Kahraman ve Zeynep Kama ile Arş. Gör. Kıymet Uzun Yüksel'in grup danışmanlığında Yaren Sezgin, Yaren Şen, Şengül Esen, Hilal Aydın ve Muharrem Zebirhan Kaptan'a ödülleri verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Sağlık, Enerji, Eğitim, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nde Sürdürülebilirlik Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika

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