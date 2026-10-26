Düzce Üniversitesi'nden 37 akademisyen Top1000'da ilk yüzde 2'lik dilime girdi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nden 37 akademisyen Top1000'da ilk yüzde 2'lik dilime girdi

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Düzce Üniversitesi\'nden 37 akademisyen Top1000\'da ilk yüzde 2\'lik dilime girdi
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Düzce Üniversitesi'nden 37 akademisyen, Top1000 Scholar 2026'da ilk yüzde 2'lik dilime girerken Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir kendilerine teşekkür belgesi verdi. 2025 Yıllık Etki Listesi'nde 14, Kariyer Boyu Etki Listesi'nde 10 akademisyen yer aldı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier iş birliğiyle hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine Scholarly Index tarafından yayımlanan "Top1000 Scholar 2026" sıralamasına giren Düzce Üniversitesi akademisyenleriyle bir araya geldi.

Araştırma Dekanlığı tarafından organize edilen programa; Rektör Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin ile her iki sıralamada yer alan akademisyenler katıldı. Düzce Üniversitesi'nden 14 akademisyen 2025 Yıllık Etki Listesi'nde, 10 akademisyen ise Kariyer Boyu Etki Listesi'nde yer alma başarısı gösterirken; "Top1000 Scholar 2026" sıralamasında 37 akademisyenin araştırma alanlarında dünya genelindeki araştırmacıların ilk yüzde 2'lik diliminde yer aldı. Farklı disiplinlerde elde edilen bu başarılar, Düzce Üniversitesi'nde yürütülen bilimsel çalışmaların uluslararası alandaki etkisini ortaya koydu.

Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'ni uluslararası alanda temsil eden akademisyenleri tebrik ederek kendilerine teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaynak: İHA
Düzce ÜniversitesiRektörGüncelEğitimYerelSon Dakika

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