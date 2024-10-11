Düzce Üniversitesi\'nden Gençlik Merkezi Projesi

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DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören Peyzaj Mimarlığı öğrencileri Akçakoca Gençlik Merkezi'nin bahçesine proje çizdi. Proje yetkililer tarafından beğenildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezlerinin bahçelerini ele alan Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı öğrencileri, Akçakoca gençlik merkezinin bahçesinde proje çalışması gerçekleştirdi. Öğrenciler hazırladığı projeyi Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'ya sundu.

Bahçede yapılmasını beklediklerini ve proje detaylarını aktan öğrencilerin projesi yetkililer tarafından beğenildi. - DÜZCE