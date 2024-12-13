Düzce Üniversitesi'nden Yeşil Başarı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nden Yeşil Başarı

Düzce Üniversitesi, UI GreenMetric sıralamasında 285. sıraya çıkarak çevresel sürdürülebilirlikte başarı sağladı.

13.12.2024 12:06
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Düzce Üniversitesi, Endonezya Üniversitesi tarafından yapılan "UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri" sıralamasında büyük bir başarıya imza attı. Dünya genelindeki bin 477 üniversitenin çevresel sürdürülebilirlik performansının değerlendirildiği sıralamalarda, 285. sıraya yükseldi.

2010 yılından beri düzenlenen ve üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çabalarını değerlendirildiği uluslararası ölçekte en prestijli bir sıralama sistemi olan UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralamaları, 39 gösterge ve 6 ana kriter üzerinden yapılan değerlendirmelerle üniversitelerin çevreye olan duyarlılığını ve yeşil kampüs uygulamalarını ölçmektedir.

Altın kümede yer aldı

Enerji verimliliği, su tasarrufu, atık yönetimi, yeşil ulaşım, sürdürülebilirlik eğitimi ve araştırma faaliyetleri yer aldığı sıralamalarda Düzce Üniversitesi, altın kümede yer alarak çevresel sürdürülebilirlik alanındaki güçlü taahhütlerini ve başarılarını bir kez daha kanıtladı. Altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç farklı kategoride yapılan sıralamada Düzce Üniversitesi, en yüksek dereceli bandı elde etti.

Sürdürülebilirlik alanında yükselen grafiğini devam ettirdi

Dünya çapında birçok üniversitenin yer aldığı listelerde her yıl artan katılımcı sayısına rağmen sıralamasını daha da yukarıya taşıyan Düzce Üniversitesi, Avrupa'daki üniversiteler arasında ilk 100 içerisinde yer alırken Türkiye'deki üniversiteler arasında 26. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 99 üniversite arasında 29. sırada yer alan Düzce Üniversitesi, bu yıl 120 üniversite arasında 26.sıraya yükseldi. Üniversitelerin sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde çevresel altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi kriterlere dayalı olarak değerlendirilmesini içeren GreenMetric Sıralamasında Düzce Üniversitesi, toplamda 7675 puan alarak hem ulusal hem de uluslararası alanda sürdürülebilirlik konusundaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Yeşil faaliyetleri ile sıralamadaki başarısı

Düzce Üniversitesi'nin çevreye olan duyarlılığını ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seren UI GreenMetric sıralamalarındaki bu başarı, yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda çevre dostu yaklaşımlarıyla da geleceğe daha yeşil bir dünya bırakma adına önemli bir adım atıldığını gösteriyor.

Yeşil faaliyetlerde ileriye dönük hedefler

Düzce Üniversitesi, yalnızca yeşil kampüs uygulamalarıyla değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik konusunda toplumsal farkındalık oluşturma misyonuyla da ilerliyor. Eğitim programları ve iş birlikleriyle, sürdürülebilirlik alanındaki başarısını daha da ileriye taşımayı amaçlayan Düzce Üniversitesi, yeşil enerji kaynaklarını artırmak ve kampüste çevre dostu projeleri daha da yaygınlaştırmak için yeni adımlar atmayı hedefliyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nden Yeşil Başarı - Son Dakika

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