Düzce Üniversitesi Öğrencileri Sokak Hayvanları Bakımevini Ziyaret Etti

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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Edebiyat Topluluğundaki öğrencileri yaralı, hasta can dostlara sahip çıkan, teşhis ve tedavi noktasında ihtiyaç duyulan tüm donanıma sahip olan Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini gezdi.

Düzce Üniversitesi Edebiyat Topluluğundaki öğrencileri; sahipsiz hayvanların refahı ve sağlığı için çalışan Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini gezip çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Merkezde sokak hayvanlarının tüm cerrahi işlemlerinin gerçekleştirildiği 4 yataklı ameliyathane, eczane, laboratuvar, görüntüleme odası, yoğun bakım ve ameliyat sonrası bakım ünitelerinin bulunduğu, 4 veteriner hekim, 3 tekniker ve yardımcı personellerle birlikte yaralı, hasta ve evsiz tüm can dostlara sahip çıkıldığını öğrendi.

Yetkililer, 2019 yılında faaliyete geçen tesiste 80 tekli kafes, 40 yarı açık çoklu kafes, 3 adet 40 metrekare açık kafesin yanı sıra, 2 bin metrekare açık sosyal yaşam alanı bulunduğunu bildirdi.

Öğrenciler, belediye yetkililerine sokak hayvanları için sağladıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. - DÜZCE