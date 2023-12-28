Düzce Üniversitesi Öğrenci Topluluklarından \'Teröre Karşı Omuz Omuza Yürüyüşü\'

Düzce Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından "Teröre Karşı Omuz Omuza Yürüyüşü" düzenlendi.

"Teröre Karşı Omuz Omuza Yürüyüşü"ne Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, Düzce Üniversite Genel Sekreteri Nihat Yıldız, öğretim elemanları, daire başkanları ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin 7 bölgesi ve 81 ilinden 30 binin üzerinde öğrencisi bulunan Düzce Üniversitesi bünyesindeki öğrenci topluluklarım birlikte düzenlediği yürüyüşe, ellerinde Türk bayraklarıyla katılan öğrenciler, Fen Edebiyat Fakültesi'nden başlayarak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

"Teröre geçit vermeyeceğiz"

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen öğrenciler, şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından, Türk Birliği Topluluğu Başkanı Emirhan Kıran basın bildirisini okudu. Terörü ve teröre destek verenleri lanetleyerek başladığı açıklamasında Kıran, "Son günlerde gelen şehit haberleri yüreğimizi yakmış, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştur. Ne yazık ki alışmamamız gereken bu haberlere hepimiz alıştık ve bizim için canından vaz geçen kahraman asker ve polislerimizin isimlerini 45 saniye bile hatırlayamaz olduk. Televizyonlarda, sosyal medyada 1, 3, 5, 12 diye tabir edilen sayıların aslında bir baba, bir ağabey, bir kardeş olduğunu, onlarında düne kadar bizim gibi bir hayatı olduğunu unutmamak ve farkına varmak gerekir. Biz milliyetçi, Atatürk'ün izinde Türk çocukları olarak, bu günleri hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Düzce Üniversitesi öğrencileri olarak üniversitemizde de terörün sempatizanlığını yapmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE