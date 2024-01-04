Düzce Üniversitesi Rektörü Uluslararası Öğrencilerle Buluştu

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Rektörümüz Uluslararası Öğrenciler ile Buluşuyor etkinliğinde konuşan Rektör Nedim Sözbir "Sizler ülkenize döndüğünüzde, ülkemizin gönüllü elçileri olacaksınız" dedi.

Cumhuriyet Konferans Salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram, uluslararası öğrencilere hitaben "Çoğunuz başlangıçta Türkçe'yi bilmezken, şimdi beni anlayabiliyorsunuz. Dil hazinenize yeni bir dil, kültür hazinenize kendi kültürünüzün dışında yeni bir kültür eklediniz. Eminim ki üniversitemizde bulunduğunuz süre içerisinde, öğrendikleriniz ve edindiğiniz tecrübeleriniz size daha fazla zenginlik kattı ve katmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Destek olmaya devam edeceğiz"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Türkiye olarak sizleri ülkemizde ve şehrimizde ağırlamaktan ve misafir etmekten mutluluk duyuyor, eğitiminize katkı sunduğumuz için de gurur duyuyoruz. Sizlerin sorunlarını kendi sorunumuz gibi görüyor ve düzeltmek için çabalıyoruz. Sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Sizler ülkenize döndüğünüzde, ülkemizin gönüllü elçileri olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Bin 807 öğrenci derneğin üyesi

Uluslararası Öğrenci Derneği Başkan Yardımcısı Yücel Özer yaptığı konuşmada, Uluslararası Öğrenci Derneği vizyonunu, insan geleceğine yön veren kurum olarak belirlediklerini ifade etti. Düzce'de 20'ye yakın ülkeden, 1807 öğrencinin dernek üyesi olduğunu belirten Özer; ülkelerin tanıtım günleri, geziler, iftarlar, gıda yardımları, giysi ve burs desteklerinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

İl Göç idaresi Uzmanları Halime Kaltu ve Oğuzhan Kaban ise, uluslararası öğrencilere ikamet izni, öğrenci çalışma izni ve YÖK ile Göç İdaresi arasında imzalanan protokole değinerek öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Programda, Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerin; talepleri, beklentileri, fikirleri ve çözüm önerileri görüşüldü. Soru-cevap bölümüyle devam eden program, teşekkür belgesi ve hediye takdimiyle sona erdi. - DÜZCE