Düzce Valiliği Senaryo Gereği Deprem Tatbikatı Düzenledi - Son Dakika
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Düzce Valiliği Senaryo Gereği Deprem Tatbikatı Düzenledi

Düzce Valiliği Senaryo Gereği Deprem Tatbikatı Düzenledi

Düzce Valiliği, Beyköy Beldesi mevkiinde senaryo gereği 6.1 büyüklüğünde 20 saniye süren bir deprem tatbikatı düzenledi. Tatbikatta çök-kapan-tutun uygulaması yapıldı ve yaralananlar kurtarıldı. Vali Selçuk Aslan, afetlere karşı bilinçli olmanın önemini vurgulayarak, tatbikatların afet bilinci oluşturmak için etkili bir yöntem olduğunu belirtti.

09.05.2024 14:27
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Düzce Valiliğinde senaryo gereği Beyköy Beldesi mevkiinde 6.1 büyüklüğünde 20 saniye süren deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası ilk olarak çök kapan tutun uygulandı. Depremde yaralananlar tek tek kurtarıldı.

Düzce Valiliği tarafından Valilik Kampüsünde deprem tatbikatı düzenlendi. Düzce'nin Beyköy Beldesi merkez üssü 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sorasında toplantı halinde olan Vali Selçuk Aslan ve kurum müdürleri sirenin çalmasıyla birlikte ilk olarak çök-kapan-tutun yaptılar. 20 saniye süren depremin sarsıntısının geçmesinin ardından kontrollü olarak resmi kurumlarda çalışanlar hizmet binalarını boşaltarak toplanma alanına geldiler. Depremde yaralananlar ise ekipler tarafından ilk müdahalenin yapılmasıyla tahliye edildi. Başarılı geçen tatbikat çıkan yangının söndürülmesiyle sona erdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, afetlere bilinçli olunmasının önemli olduğunu belirterek "Ülkemiz farklı afetlere gebe bir bölgede yer almakta. Afetlerle yaşamaya alışma noktasında şehirlerimizi afetler konusunda daha dirençli hale getirmek ve de insanımızı afetler konusunda daha bilinçli halde donatmak ve eğitmek zorundayız. Bu afet bilincinin oluşması konusunda en etkili yöntemde zaman zaman yapılacak olan tatbikatlar. Bu tatbikatlar ile çalışılmış senaryolar. Başımıza bir afet geldiğinde insanlar günlük olağan rutin tarzında reflekse çevirebilmesini sağlayacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bütün kurumlarımızda ve evlerimizde ulusal düzeyde yaptığımız tatbikatlarımız var. Deprem tarzı afetlerde ölçek ne olursa olsun, yıkıma sebep olmayan afetlerde bile eşya devrilmesi gibi durumlar dahil insanların şoka girmesi ve kendini camlardan tahliye etmesi gibi farklı yaralanmalara sebep olacak durumların ortay çıktığı gibi bunları asgari indirebilmek açısından insanlarımızın muhtemel bir deprem afeti sırasında yaşam üçgeni denilen çök kapan tutun yapması oldukça önemli. Bugün vilayetimizde orta ölçekli bir deprem senaryosuna bağlı olarak biz toplantı halindeyken depreme maruz kalacağız. Olabildiğince sakinliğimizi koruyabiliyormuyuz? ve öğrendiklerimizi bir refleks halinde uygulayabiliyormuyuz? bunu test etmeye çalışacağız. İnşallah insanlarımıza afet bilincini en güzel şekilde öğretebiliriz. Afetsiz günler temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Tatbikat başarılı bir şekilde son buldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Valiliği Senaryo Gereği Deprem Tatbikatı Düzenledi - Son Dakika

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