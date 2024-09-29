Düzce Valisi Motosiklet Turu Düzenledi

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DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği koordinesinde tamamlanan Anıt Park Meydanı ile Korugöl Tabiat Parkı arasındaki yolda motosiklet turu düzenlendi. Düzce Valisi Selçuk Aslan da bindiği motosikletle tura katıldı.

Düzce'de valilik koordinesinde Motosiklet Kulübü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından motosiklet turu düzenlendi. Anıtpark'tan başlayıp Korugöl Tabiat Parkı'na kadar süren tura Düzce Valisi Selçuk Aslan da katıldı. Vali Aslan'ı motosiklet kullanırken görenler ise şaşırdı.

Motosiklet sürerken dikkatli olmanın ve koruyucu ekipman kullanımının hayati öneme sahlip olduğunu belirten Vali Aslan, "İlimiz Düzce'de iki tekerli vasıta yani bisikletler ve motosikletlerin kullanımı oldukça yaygın. Bugün bir farkındalık oluşturmak açısından Düzce Motosiklet Kulübü ile beraber Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Milli Parklar Müdürlüğümüz, Valiliğimizin koordinasyonunda güzel bir etkinlik tertip ettik. Valiliğimizden başlayarak Korugöl Tabiat Parkı'na kadar bir sürüş sağladık. Daha önce de ifade etmiştik Korgöl'ün yolu Düzce Belediyesi ile Düzce İl Özel İdaresinin ortak çalışmasıyla tamamlandı. Sürücülerimiz bu yolu bir görsünler istedik. Hem de iki tekerlekli vasıtaların kullanımında özellikle motosiklet tabir ettiğimiz daha güçlü vasıtaların kullanımında mutlak bir şekilde eğitimler tamamlanıp ehliyete bağlanılması ve nizami ekipmanlarla motorların kullanılmasını özellikle hemşehrilerimizden rica ediyoruz. Keyifli bir spor ama kurallara uyduğumuz, ekipmanlarıyla kullandığımız sürece keyifli bir spor. İki teker üzerinde ister istemez yapılabilecek bir hatanın, oluşabilecek bir kazanın bazen telafisi imkansız hale gelebilmekte. Motor kullanımına gönül vermiş hemşehrilerimize de mutlak surette ehliyetle, kaskla, koruyucu ekipmanlarla vasıtanın kullanımını özellikle rica ediyoruz. Korugöl Tabiat Parkımızın yolu da Düzce'mize, hemşehrilerimize, doğaseverlere hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Tedavisi tamamlanan kartal doğaya salındı

Vali Selçuk Aslan, Korugöl Tabiat Parkı'nda Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde tedavisi tamamlanan kızıl şahini de doğaya bıraktı. - DÜZCE