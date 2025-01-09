Düzce Valisi'nden Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Valisi'nden Gazeteciler Günü Mesajı

Düzce Valisi\'nden Gazeteciler Günü Mesajı

Vali Selçuk Aslan, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

09.01.2025 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yayınlanan mesajda "Mesleğini layığıyla yerine getiren tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Vali Selçuk Aslan yaptığı açıklamada, günümüz bilgi çağında basının öneminin daha da arttığını belirterek "Demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında değerli katkılar sunan, son derece önemli bir kamu görevini yerine getiren ve büyük bir fedakarlık göstererek tüm enerjisini halkın doğru habere ulaşması için harcayan basın emekçilerimizin bu gayretleri övgü ve takdire şayandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' sözleri gazeteciliğin ne kadar büyük önem taşıdığını göstermektedir. Gazetecilik bilgi, araştırma, titizlik, dikkat ve hassasiyet işidir. Mesai gözetmeksizin özveri ile çalışan, kurumlar ile bireyler arasında köprü görevi üstlenen, ilkeli, etik, hak ve adaleti gözeten, haber değeri olan her konuyu enine boyuna araştırarak yayınlayan, tarafsızlık ilkesi ile mesleğini layığıyla yerine getiren tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

Bilhassa teknolojik gelişmelerle ulaşmış olduğumuz günümüz bilgi çağında, basının önemi daha da artmıştır. Bireyin haber alma hakkını sağlayan, doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan birisidir. Halkı ve kamuoyunu aydınlatma gibi ayrıcalıklı ve kıymetli bir görevi icra eden basın mensuplarının da yaptıkları haberlerde; özel hayata ve kişilik haklarına saygılı, tarafsız, ilkeli, gerçek ve etik yayıncılık anlayışı ile vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlamalıdır. Tüm olaylara tarafsız bir şekilde yaklaşabilen, gerçek haberin peşinde olan basın mensuplarımızın; demokrasimizin güçlenmesinde, birlik ve beraberliğimizin korunmasında, toplumsal barış, adalet, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir payı bulunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Düzce Valiliği olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda büyük desteğini aldığımız basınımıza teşekkürlerimi sunuyor, ilkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, ebediyete irtihal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Selçuk Aslan, Teknoloji, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Valisi'nden Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:32 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:42:08. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce Valisi'nden Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.