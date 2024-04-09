100 karayolundan 443 bin 200 bin araç geçiş yaptı. Trafik denetimine katılan Vali Selçuk Aslan, bayram için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kaynaşlı'da bulunan uygulama noktasını ziyaret etti. Burada polis ve jandarma ekiplerinin bayramlarını kutlayan Vali Aslan, daha sonra denetime katılarak, vatandaşların da bayramlarını kutladı.
9 günlük bayram tatili sürecinde emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdüreceklerini ifade eden Vali Aslan, "Düzce'de vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi, trafik akışının güvenle sağlaması açısından çalışmalar yaptık. Sıkı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Düzce'de eş zamanlı olarak 2 bin personel görev yapacak" dedi.
"Çok yoğun bir trafik akışı var"
Kentte trafik yoğunluğunun 5 Nisan Cuma günü başladığını söyleyen Vali Aslan, "Şu ana kadar ilimiz sınırları içerisinde 1'i ölümlü, 15'i yaralamalı, 15'i de maddi hasarlı olmak üzere 31 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 46 vatandaşımız yaralandı. Düzce'den Anadolu'ya doğru akan yol üzerinden geçişlere baktığımızda batı istikametinden doğu istikametine çok yoğun bir geçişin olduğunu görüyoruz. Bugün saat 15.00 itibariyle Anadolu Otoyolundan 270 bin 470 araç geçiş yapmış. Ankara istikametinden de İstanbul istikametine geçiş yapan araç sayısı ise 85 bin 200. Hemen hemen 4 katlık bir fark var. Batı yakasından Anadolu yakasına çok yoğun bir trafik akışı var. D-100 kara yolu üzerinden ise 66 bin 419 araç Ankara istikametine, 21 bin 111 araç ise İstanbul istikametine gittiği görülüyor. Hem giderken hem dönerken gerekli tedbirlerimizi aldık. Tüm kolluk kuvvetlerimiz bu konu ile ilgili çalışmalarını yapıyorlar" şeklinde konuştu. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce Valisi Selçuk Aslan: Bayram için gerekli tedbirler alındı - Son Dakika
Muğla Valiliği koordinesinde polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik, itfaiye, belediyelerin ilgili bölümleri 31 Mart seçim günü görev başında olacak. Muğla'da 814 bin 986 seçmen 23 bin 638 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde 4 bin 779 kolluk kuvveti ve 235 sağlık personeli görev yapacak.
2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Portekizli sanatçı Salvador Sobral, İstanbul'da ilk konserini verdi. Sobral, konser öncesi yaptığı açıklamalarda müziğe olan ilgisini ve Filistin'e yönelik çağrısını dile getirdi. Ayrıca Türk hayranlarının ilgisinden de memnuniyetini belirtti.
AK Parti ile ittifak yollarını ayıran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a milli görüşçüler tarafından tepkiler çığ gibi büyüyor. Necmettin Erbakan döneminde Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Numan Mert, ittifakın yeniden kurulması, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını geri çekilmesi gerektiğini söyledi.
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde danışma kurulunun vizyonunu ve 2030 hedeflerini AA Analiz için kaleme aldı. Moller, sıfır atık girişimlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile bağlantılı olduğunu vurgulayarak, 17 hedefe ulaşmanın sürdürülebililik, yenilikçilik ve işbirliğine bağlılık gerektirdiğini belirtti.
Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürürken, TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak. 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da alınacak kararlar merakla bekleniyor. Ayrıca, 7 Nisan'da oynanacak TFF Süper Kupa maçının da genel kurul kararına bağlı olarak oynanıp oynanmayacağı netlik kazanacak.
RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncusu Onur Ergün, öncelikli hedeflerinin Süper Lig'i ilk 4 sırada bitirip, Avrupa kupalarında gitmek olduğunu söyledi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ev kadını Fatima Kantar, yerel seçimlerde muhtar adayı oldu ve 8 azasını da kadınlardan seçti. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Kantar, kapı kapı dolaşarak oy istediğini belirtti. Kantar, 'Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir' sloganıyla yola devam edeceklerini söyledi.
Türk dünyasının 4 bin yıllık geçmişi olan ortak geleneksel strateji ve zeka oyunu mangala, Kazakistan'da çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ülkede halihazırda 200 binden fazla kişi mangala öğrenirken, oyun çocukların zeka kabiliyetini geliştiren özelliğiyle bilinen bir seçmeli ders olarak okutuluyor. Mangala, 2020'de Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'ın ortak sunumuyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilişinin üzerinden 9 yıl geçti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda, yerel seçimlere iki gün kala sosyal medya platformlarıyla görüşme yapıldı. Görüşmelerde, seçim sürecinde yapılacak adımlar ve sosyal medyadaki manipülasyon ve yanlış bilgilerin önlenmesi ele alındı.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, takibe düşen kredi kartı borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekti. Ateş, sadece mart ayında 1,5 milyar liralık kredi kartı borcunun ödenemediği için takibe düştüğünü belirtti. Yılbaşından beri takibe düşen kredi kartı borcu 5,8 milyar lirayı aştı. Ateş, seçim sonrasında yasal takip sürecinin artacağını ve batık kredi borçlarının daha da artacağını ifade etti. Ayrıca tüketici kredilerindeki batık oranının da hızla arttığına dikkat çekti.
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için yarın sandık başına gidecek. Seçimler nedeniyle yarın bazı yasaklar uygulanacak. Oy verme süresince alkollü içki satışı ve tüketimi yasak olacak, umumi eğlence yerleri kapalı olacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak. Radyo ve yayın organlarında seçimle ilgili haberler saat 18.00'e kadar yapılamayacak. Seçim propagandası da bugün saat 18.00'de sona erecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?