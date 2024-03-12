Düzce Valisi Selçuk Aslan: Bilim ve Teknoloji Haftası önemlidir

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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Bilim ve Teknoloji Haftasında yayınladığı mesajında "Devletlerin çağa ayak uydurabilmesi ve kalkınmada söz sahibi ülkeler arasına girebilmesi bilim ile mümkündür" dedi.

Vali Aslan mesajında "Bilim ve teknolojinin önemini vurgulamak ve bilimsel düşünme yeteneğine sahip nesiller yetiştirmek hedefiyle, 1998 yılından itibaren her yıl 8- 14 Mart tarihleri Bilim ve Teknoloji Haftası olarak kutlanmaktadır. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, dalalettir' sözleriyle ifade ettiği gibi, devletlerin çağa ayak uydurabilmesi ve kalkınmada söz sahibi ülkeler arasına girebilmesi bilim ile mümkündür. Günümüzde tüm gelişmiş ülkelerin, bilimsel araştırmalara önem vererek bu alanda büyük harcamalar yapmakta oldukları, güçlerini bilim ve teknolojiden aldıkları görülmektedir. Ülkemizde de, dünyada yaşanan değişimi ve gelişimi yakalamak için bilim ve teknoloji alanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptığımız etkin ve verimli araştırma geliştirme çalışmaları ile ülkemizin teknolojik kapasitesi ve yaşam standartları hızla yükselirken, Cumhuriyetimizin birinci asrını tamamlayıp Türkiye Yüzyılı vizyonuyla araladığımız ikinci asrına, bilim ve teknolojide kat ettiğimiz mesafeyle güçlü bir giriş yapıyoruz. Bilim adamlarımızın ve genç beyinlerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünya çapında bilime ışık tutacak çalışmalar yapacaklarına yürekten inanarak, Bilimin ve Teknolojinin yüzyılında, bilginin ışığıyla Bilim ve Teknoloji Haftasını kutluyor, bu kadim sahada emek veren herkese başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE