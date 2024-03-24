Düzce Valisi Selçuk Aslan, Üniversite Öğrencilerinin Çay Davetine Katıldı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin çay davetine katıldı. Davette Sivaslı öğrenci Ömer Ünal'ın ney ile çaldığı türkü sonrası Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu'nu arayan Vali Aslan, kendisini Düzce'ye davet etti.
Vali Selçuk Aslan, iftar sonrasında öğrencilerin evine konuk oldu. Kendisine yapılan çay teklifini geri çevirmeyen Selçuk Aslan'a evde bulunan Psikoloji Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Sivaslı Ömer Ünal'ın ney ile Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü çaldı. Bunun üzerine Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu'nu arayarak gençlerle sohbet ettirdi. Sohbette, Şatıroğlu "Artık Düzce'ye gelmemiz şart oldu" sözleri üzerine Vali Aslan mayıs ayında kendisini Düzce'ye davet etti.
Keyifli sohbet sonrası gençlere hayırlı ramazanlar dileyen Vali Aslan, eğitim hayatlarında başarılar dileyerek evden ayrıldı.
Kütüphaneye gezdi
Vali Selçuk Aslan, daha sonra ise Millet Kütüphanesi'nde gecenin ilerleyen saatlerinde ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek, hasbihal etti. - DÜZCE
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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