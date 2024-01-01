Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyeleri yeni yıla polis ve jandarma ile girdi

Düzce'de Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyeleri, yeni yıla uygulama noktasında polis ve jandarma ekipleri ile birlikte girdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, beraberinde daire müdürleri ile birlikte yeni yıla sahada girdi. Önce hastaneleri, ardından sevgi ve huzur evlerini ziyaret eden Vali Aslan, polis ve jandarma teşkilatlarını da unutmadı. Yeni yıla görevleri başında giren itfaiye ekiplerini de yalnız bırakmayan Vali Aslan, yeni yıla uygulama noktasında polis ve jandarma ekipleri ile girdi.

2023 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktıklarını dile getiren Vali Aslan, "Malumunuz bugün 2023 yılının son saatlerinin son dakikalarını yaşıyoruz. Yeni bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. Gazeteci arkadaşlarımızla, polisimizi, itfaiyemizi, jandarmamızı, sağlık çalışanlarımıza mutlu yıllar diliyorum. 2023 yılında güzelliklerde yaşadık ama hafızalarımızda hüzünlü geçti diyebileceğimiz 6 Şubat depremleri başta olmak üzere şehitlerimiz, Gazze'de çocukların dramı gibi birçok hüzünlü anılar hafızlarımızda yer etti. Her yıl yeni bir başlangıç diyoruz. İnsanoğlu sürekli yenilikler geldiğinde, yeniliklerden güzelliğe umut eder. Bizim de 2024 yılından umudumuz gerek ülkemizde gerek dünyamızda hep güzellikler olsun, sağlık, huzur, barış olsun. Vatandaşlarımızın bugünü huzurla ve umutla yad etmesi için çalışmalar içerisindeyiz. Birkaç vatandaşımız ile sohbet etme imkanımız oldu. Onlara mutlu yıllar dileklerimizi ilettik" ifadelerini kullandı. - DÜZCE