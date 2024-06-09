Düzce Valisi Selçuk Aslan, yeni kaymakamları ziyaret etti

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, görevlerine yeni atanan Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık'ı ziyaret etti.

Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık ile Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel'e görevlerinde başarılar dileyen Vali Selçuk Aslan, ilçelerin son durumları hakkında bilgiler aldı. Aynı zamanda Gölyaka ile Cumayeri'nde yürütülecek çalışmalar hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu. - DÜZCE