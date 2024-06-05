Düzce'ye Gümrük Müdürlüğü ve yeni hizmet binası kurulacak

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DÜZCE(İHA) – DTSO Meclis toplantıda Düzce'ye kurulacak Gümrük Müdürlüğü ve yeni hizmet binası konuşuldu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Tanju Acar'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'ye kurulması planlanan Gümrük Müdürlüğü konusundaki çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantıda ilk gündem maddesi olarak, ikinci Meslek Komitesi Başkanı ve İnşaat Komisyonu Başkanı Erdem Akalın, yeni hizmet binası inşaatı konusunda yapılan hazırlıklar ve gelinen son aşama hakkında meclis üyelerine aktardı.

Sonrasında Başkan Bıyık, Mayıs ayında yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, ziyaretler, katılım sağlanan paydaş programları hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Bıyık, özellikle Gümrük Müdürlüğü'nün açılması hususunda yapılan çalışmalar ve çevre illere yapılan ziyaretlere değinerek, "Gümrük Müdürlüğü konusunda çok ciddi bir mesafe kat edilmiş durumda. Biz de çevre illerdeki örnekleri inceledik ve bu örneklerden uygun olan sistemi Düzce'ye kazandırmaya çalışacağız. Arkadaşlarımız detaylı sunum dosyalarını hazırlıyorlar. Hazırlıklarımız tamamlandığında bu konudaki paydaşlarımız ile gerekli istişareleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

Meclis Toplantısı, Mayıs ayı mizanları ve diğer maddelerin de görüşülmesinin ardından sona erdi. - DÜZCE